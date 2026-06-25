¿Sin plan para el fin de semana? Estos municipios antioqueños estarán de fiesta; prográmese para visitarlos

El último puente festivo de junio llega cargado con la celebración de ferias y fiestas en varios municipios de Antioquia. En diferentes zonas del departamento, hay pueblos que realizan festividades tradicionales que vale la pena conocer y sacar provecho de sus actividades.

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La lista es larga, pero estos son algunos de los destinos que le rinden honor a sus tradiciones, cultura y gastronomía.

Muy cerca de Medellín, el municipio de Sabaneta vive las Fiestas del Plátano, que se extienden hasta el 29 de junio. Esta festividad exalta este alimento tradicional de la cultura antioqueña con el fin de conmemorar los antepasados agrícolas.

En el oriente antioqueño, El Peñol tiene una celebración que mezcla historia, cultura y tradición con la Fiestas del Viejo Peñol y del Embalse que iniciaron este 24 de junio y se extienden hasta el 29. Durante seis días, el municipio será escenario de una amplia programación cultural, musical, deportiva y recreativa para el disfrute de habitantes y visitantes.

También en esta subregión, La Unión realiza las Fiestas Folclóricas de la Papa entre el 24 y el 29 de junio, una celebración que durante décadas ha rendido homenaje al producto que ha marcado la historia, la economía y la identidad de este municipio. Su programación reunirá música, cultura, actividades comunitarias, eventos deportivos y expresiones artísticas para todo público.

San Francisco se suma con las XXIV Fiestas del Bosque y el Retorno, mientras que San Luis celebra las Fiestas de la Madera y el Campesino, una programación que resalta la identidad rural y las tradiciones del municipio.

En el norte del departamento

El norte de Antioquia también tendrá celebraciones. Por ejemplo, San Pedro de los Milagros gozará con las Fiestas de la Leche y sus Derivados, mientras Yarumal tendrá las Fiestas del Yarumo. Ambas actividades están previstas entre el 26 y el 29 de junio.

En el Nordeste, San Roque lleva a cabo las Fiestas del Río Nus en el corregimiento de San José del Nus. La agenda incluye presentaciones musicales y actividades para la comunidad.

En el Suroeste, poblaciones como Urrao, Cuidad Bolívar y Titiribí también estarán de plácemes. La primera tendrá las Fiestas del Cacique Toné, mientras la segunda realizará el Festival de la Piedra del 24 al 28 de junio, en el corregimiento de San Bernardo de los Farallones.

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En el caso de Titiribí, este municipio celebra las Fiestas del Folclor entre el 26 y el 28 de junio. La programación tiene como uno de sus principales espacios el Festival Nacional e Internacional de Danza Folclórica.

En el municipio de Anzá, en el occidente de Antioquia, se realizan las Fiestas del Cacique Curumé 2026, un evento que promete estar lleno de música, cultura, tradición y alegría.

De igual forma, en el Urabá, Arboletes realiza el Festival de la Expresión Cultural del Mar y el Volcán, un encuentro cultural y de tradición que se extiende hasta el 28 de junio. El evento tendrá a México como país invitado y reunirá actividades culturales alrededor de dos de los principales referentes turísticos del municipio.

Sin duda, estas celebraciones son una oportunidad para conocer las tradiciones de las subregiones, apoyar la oferta local y disfrutar planes distintos durante los últimos días del mes de junio.