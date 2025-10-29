Suscribirse

Bernardo Camacho apenas llegó a la SuperSalud y ya le pidieron a la Procuraduría investigarlo

El nuevo superintendente de salud fue agente interventor de Nueva EPS.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 5:28 p. m.
Bernardo Armado Camacho Rodríguez
Bernardo Armado Camacho Rodríguez es el nuevo superintendente de Salud. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Bernardo Camacho acaba de asumir su cargo como superintendente nacional de Salud y ya hay una queja en su contra radicada ante la Procuraduría General de la Nación.

Quien presentó el escrito contra Camacho fue el representante a la Cámara, Andrés Forero, y en este pide que se investigue una posible falta disciplinaria por no declarar un eventual conflicto de interés en relación a los asuntos de Nueva EPS.

Camacho fue el agente interventor de Nueva EPS entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, la EPS más robusta del país que está siendo administrada por la Superintendencia Nacional de Salud.

Contexto: Ordenan arresto contra el exinterventor del Gobierno Petro en la Nueva EPS por desacato a fallo judicial

Los contradictores del Gobierno alegan que Camacho tendría que haberse declarado impedido para dirimir sobre los asuntos de esa entidad, lo que le obligaría a designar un superintendente ad hoc, porque como agente interventor estuvo dentro de la Nueva EPS.

“El señor Bernardo Camacho fue el interventor de la Nueva EPS desde noviembre de 2024 hasta agosto de 2025, como se evidencia en los anexos 2 y 3 del presente escrito, lo cual no fue señalado en la correspondiente declaración de conflictos de interés“, escribió Forero en la denuncia presentada ante el despacho de Gregorio Eljach.

Contexto: Interventor de la Nueva EPS denuncia que lo estarían suplantando para ofrecer intermediación de pagos de la prestadora de salud

El congresista recordó en esa queja que uno de los asuntos que se considera como conflicto de interés y posible impedimento para ejercer cargos es haber tenido interés directo en las tareas propias de la función que ahora tendrá que ejercer.

Por eso, Forero le solicitó a la Procuraduría que investigue a Camacho por “omitir declarar el posible impedimento que tiene frente a cualquier actuación de inspección, vigilancia y control que en ejercicio de su cargo deba realizar sobre la Nueva EPS”. Además, advirtió que en el formulario de ingreso a ese rol este respondió “no” cuando se le preguntó si tenía conflictos de interés.

La organización Pacientes Colombia también advirtió que “constituye un evidente conflicto de interés, ya que deberá tomar decisiones sobre una organización cuya intervención estuvo recientemente bajo su control“.

