Bernardo Camacho acaba de asumir su cargo como superintendente nacional de Salud y ya hay una queja en su contra radicada ante la Procuraduría General de la Nación.

Quien presentó el escrito contra Camacho fue el representante a la Cámara, Andrés Forero, y en este pide que se investigue una posible falta disciplinaria por no declarar un eventual conflicto de interés en relación a los asuntos de Nueva EPS.

Camacho fue el agente interventor de Nueva EPS entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, la EPS más robusta del país que está siendo administrada por la Superintendencia Nacional de Salud.

Los contradictores del Gobierno alegan que Camacho tendría que haberse declarado impedido para dirimir sobre los asuntos de esa entidad, lo que le obligaría a designar un superintendente ad hoc, porque como agente interventor estuvo dentro de la Nueva EPS.

“El señor Bernardo Camacho fue el interventor de la Nueva EPS desde noviembre de 2024 hasta agosto de 2025, como se evidencia en los anexos 2 y 3 del presente escrito, lo cual no fue señalado en la correspondiente declaración de conflictos de interés“, escribió Forero en la denuncia presentada ante el despacho de Gregorio Eljach.

El congresista recordó en esa queja que uno de los asuntos que se considera como conflicto de interés y posible impedimento para ejercer cargos es haber tenido interés directo en las tareas propias de la función que ahora tendrá que ejercer.

Por eso, Forero le solicitó a la Procuraduría que investigue a Camacho por “omitir declarar el posible impedimento que tiene frente a cualquier actuación de inspección, vigilancia y control que en ejercicio de su cargo deba realizar sobre la Nueva EPS”. Además, advirtió que en el formulario de ingreso a ese rol este respondió “no” cuando se le preguntó si tenía conflictos de interés.

Ya radicamos un escrito ante la @PGN_COL para que investigue una posible falta disciplinaria de @B_CamachoMD por no haber declarado que tiene un interés directo y no declararse impedido para conocer sobre sus actuaciones como interventor de Nueva EPS. pic.twitter.com/ZrSdkID1ti — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) October 29, 2025