Ordenan arresto contra el exinterventor del Gobierno Petro en la Nueva EPS por desacato a fallo judicial

El Juzgado Primero Laboral de Sogamoso ordenó el arresto de dos días contra Bernardo Armando Camacho, el agente interventor que asignó el Gobierno Petro en la Nueva EPS, después de que incumplió un fallo judicial que le protegió en derecho a la salud a un paciente de 75 años que sufre un grave caso de cáncer.

La decisión conocida por SEMANA establece “imponer al dr. Bernardo Armando Camacho Rodríguez, agente interventor de la Nueva EPS, como sanción, arresto de dos (2) días y multa de dos (2) salarios mínimo legal mensual vigente”.

El Juzgado explicó que ese desacato se dio después del incumplimiento a la orden que se dio sobre el fallo de una tutela, para que la Nueva EPS amparara el derecho a la salud del paciente, le entregaran los medicamentos necesarios para su medicamento y le asignaran una enfermera las 24 horas del día, para que estuviera pendiente de cada uno de los cuidados del demandante.

“Si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde la emisión del fallo de tutela primero (01) de julio de dos mil veinticinco (2025), el de la omisión de la entrega de medicamentos, insumos y remisión de los procedimientos pendientes generado en fecha veinte (20) de mayo y diez (10) de junio de la presente anualidad y la resolución del presente asunto cinco (05) de agosto de los corrientes”, explicó el desacato.

Sin embargo, todos esos incidentes no promovieron ningún tipo de actuación efectiva de cumplimiento sobre la orden para proteger la salud de Eccehomo Castillo Pulido, el paciente que le tocó acudir a la justicia, que consideró que todos esos hechos dejaron “entrever un actuar omisivo a la orden judicial impartida”.

Bernardo Armando Camacho estuvo al frente de la Nueva EPS hasta agosto de este año. | Foto: Foto tomada de X: @consultor_salud

El juez Javier Andrés Chaparro también explicó en su decisión que hubo “desidia y desatención no solo respecto al cumplimiento a la orden de tutela previamente ordenado, sino a los múltiples requerimientos que realizó este Despacho Judicial en desarrollo del presente trámite incidental”.

Desde el despacho también expusieron que se enviaron cuatro autos entre junio y julio, para que explicaran los motivos de dicha omisión, sin embargo, “guardaron silencio, corroborando el desinterés de los incidentados en acatar las decisiones proferidas por esta Judicatura en prejuicio de los intereses iusfundamentales del señor Eccehomo Castillo Pulido”.