Estrella de Brasil sale de Europa; sería el fichaje ‘bomba’ para Fluminense de Jhon Arias en Copa Libertadores

Four years, countless memories. A message from Thiago Silva… pic.twitter.com/f2YbB4GMXY

“Hice todo lo que pude hacer en estos cuatro años. Lo di todo, el máximo, pero, desgraciadamente, todo tiene un inicio, un intermedio y un final. No es que sea el final definitivo. Espero tener las puertas abiertas para volver en un futuro próximo, con otro rol. Siento un amor indescriptible”, añadió.

A su vez, también dedicó palabras a los fanáticos de Stamford Bridge: “Solo puedo agradecer. Cuando llegué estábamos en pandemia. No había seguidores en el estadio, pero podía sentir el amor de los fans en las redes sociales”.

De su periodo de adaptación hasta ahora, indicó: “De la forma en que llegué, el amor que sentí, el papel que he tenido como líder, incluso siendo un chico completamente nuevo. Al principio siempre es difícil, pero poco a poco, fui encontrando mi lugar”.