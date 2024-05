Presidente de São Paulo sacó a la luz decisión sobre el futuro cercano de James Rodríguez: “Se agradece la salida de jugadores”

El colombiano James Rodríguez no atraviesa por su mejor momento en el ámbito profesional, desde hace varios partidos que no juega con São Paulo y su técnico, Luis Zubeldía, le ha mandado varias pullas durante las ruedas de prensa, dejando ver que no tiene la mejor relación con el futbolista. Pese a que tiene contrato firmado hasta mediados de 2025, todo parece indicar que abandonará el club en el mes de junio.