Salen a luz los tres posibles destinos para James Rodríguez, tras el adiós “inevitable” de São Paulo

Con cuentagotas, se vienen conociendo las noticias de James Rodríguez en Brasil y su actualidad en la nómina de São Paulo. Recientemente, lo único que se ha sabido es que con la llegada del entrenador, Luis Zubeldía, el jugador de la Selección Colombia no ha sido tenido en cuenta netamente por decisión del argentino.

James Rodríguez: su adiós de São Paulo no tendría marcha atrás | Foto: Rubens Chiri / saopaulofc

Si bien el adiós entre jugador y club será una realidad, el acuerdo, al ser un contrato que se interrumpirá, necesita manejarse de buena forma para no perjudicar económicamente a ninguna de las dos partes. “La expectativa es que haya un acuerdo amigable que no le genere ningún cargo a São Paulo”, suma el mencionado comunicador.

Aclarando lo que pasa con el 10 colombiano, en el video subido a YouTube donde explica a detalle la situación el volante cucuteño, dice que no existe lesión o diferencia alguna para que no esté en el campo. “Está bien físicamente, podría jugar 30, 60 o 90 minutos, pero que no esté, es una decisión netamente técnica”, revela.