Comentario de James Rodríguez alienta su llegada a famoso equipo europeo: “¿Último baile?”

James Rodríguez tiene sus días contados en São Paulo. El lunes recibió otro balde de ‘agua fría’ al quedar fuera de la convocatoria para enfrentar a Fluminense y no parece que su situación vaya a cambiar en un futuro cercano.

En el conjunto tricolor ya tienen decidido que escucharán ofertas a mitad de año y no pondrán mayor obstáculo para dejarlo salir, incluso si se trata de un acuerdo en calidad de préstamo.

Estados Unidos es una de las grandes opciones que existen en el panorama, sin embargo, el propio James se ha encargado de dejar abierta la puerta a un posible regreso al fútbol europeo.

Jugar una gran Copa América 2024 sería determinante para hacer su sueño realidad. A pesar de no tener continuidad en São Paulo, el ‘10′ fue uno de los jugadores más destacados en el arranque de las eliminatorias sudamericanas y hace poco dio cátedra de fútbol en los amistosos frente a España y Rumania en el viejo continente.

James Rodríguez celebrando el gol frente a España en Londres. | Foto: Getty Images

En Inglaterra, por ejemplo, el volante cucuteño dejó un gran recuerdo de su paso por el Everton y muestra de eso es la publicación hecha este lunes por la cuenta ‘Everton Hub’, perfil de Instagram dedicado a subir contenido e información inspirado en el equipo de Goodison Park.

En dicho post mencionan que su salida de São Paulo es inminente y piden a la dirigencia de los Toffees que contemplen la opción de ficharlo por segunda vez en su historia.

Aunque James no sigue a dicha cuenta, la publicación llegó a su celular y, en medio de los rumores que lo sacan de Brasil, se atrevió a ilusionarlos con un mensaje que decía “¿último baile?” acompañado de un emoji sonriente y un corazón azul, color que identifica al Everton.

El capitán de la Selección Colombia jugó solo una temporada en la Premier League, suficiente para demostrar que tenía la madera para resaltar. Durante ese ciclo disputó 26 partidos, marcó 6 goles y dio 9 asistencias, nada mal para un jugador que se estaba estrenando en un fútbol totalmente diferente al de Alemania o España.

James Rodríguez comentó una publicación de 'Everton Hub' | Foto: captura Instagram

¿Por qué se fue James del Everton?

La historia de James en el Everton terminó de manera brusca y anticipada, todo por cuenta de la salida de Carlo Ancelotti y el ingreso de Rafa Benítez como su nuevo entrenador.

En declaraciones para SEMANA, el jugador recordó lo sucedido justo antes de iniciar la campaña 2021-22. “Con él sí fue maluco. Desde el primer día me dijo que no iba a contar conmigo. Me dijo, ‘vete’. Pero, bueno, es mejor que la gente sea clara con uno”, dijo.

James aceptó la orden y salió del Everton con rumbo al Al-Rayyan de Catar. “Está bien. No le iba a decir nada más, absolutamente nada, fui muy respetuoso con él. Le dije: ‘Bueno, no pasa nada, ojalá que te vaya bien’, y no le fue bien”, recordó.

La situación entre James y Benítez se remonta a varios años atrás, en 2015, cuando el español dirigía a los merengues. “En el Real Madrid hubo una vez que me cambió, estábamos jugando en el Bernabéu y yo había hecho gol. Con el cambio, hice gestos y a la gente tampoco le gustó que me sacara y lo chiflaron a él. Entonces, desde ahí, fue como, ‘hiciste que me silbaran…’, y ya”, confesó el colombiano.