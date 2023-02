Rafa Benítez se destapó y habló sobre la tensión con varios jugadores: ¿indirecta para James Rodríguez?

Es de conocimiento público que la relación entre James Rodríguez y el técnico Rafa Benítez no ha sido la mejor desde su primer encuentro en el Real Madrid. Luego de venir brillando bajo el mando de Carlo Ancelotti, el colombiano pasó a un segundo plano en el equipo ‘merengue’, siendo prácticamente borrado por el estratega ibérico que llegó a suplir al italiano.

A pesar de que para esa época James tomó rumbo hacia Alemania, años después volvió a sufrir con Benítez en su segundo paso por el Madrid. Ante esto, el volante cafetero decidió irse al Everton de Inglaterra, club donde nuevamente brilló hasta que Benítez apareció.

Con la escuadra de la ciudad de Liverpool, James firmó una primera temporada realmente buena, pero cuando Ancelotti se fue de ahí, otra vez pasó a ser borrado por Benítez, viéndose obligado a viajar a Qatar.

James Rodríguez y Rafa Benítez en el Madrid. - Foto: Getty Images/Angel Martinez/Real Madrid

Tiempo después, ya con James alejando del ibérico, el propio jugador reveló que Benítez lo quería afuera del Everton, reafirmando la mala relación entre ambos. “Yo le dije al gerente (de Everton): en tres meses, este va a estar fuera. Yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido (...) y a los tres meses, fuera. Con el entrenador (Benítez) tuve un roce, no fue nada grave, pero no estuve en seis partidos y en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más. Después en los últimos cuatro partidos estuve y no hemos podido hacer las cosas bien. Pero ya pasó, en mi pensamiento está ahora poder llegar a la próxima Copa del Mundo”, confesó en su momento.

James Rodríguez en el Everton. - Foto: Everton Oficial

Benítez rompe el silencio

Meses después de estas declaraciones, el técnico Benítez mencionó algunas situaciones del pasado, dejando una indirecta a James Rodríguez en su paso por el Real Madrid. En diálogo con la Cadena Ser, el estratega rompió el silencio sobre su salida del Real Madrid en enero de 2016 y reveló varias cosas.

Si bien Benítez no se refirió puntualmente al colombiano, sí hablo de los jugadores que perdieron la continuidad con él en ese entonces.

“Cuando llegamos a Madrid se acababa de ir Ancelotti, que tenía una muy buena relación con los jugadores, y parecía que nosotros llegábamos con un látigo. Había un entorno desfavorable: la salida de Casillas, Keylor Navas, la detención de Benzema... Se dan situaciones complicadas. Y cuando se complica todo, ¿quién paga? Yo. Cristiano, sabiendo cómo era, le tenías que orientar. El problema es cuando tienes que orientar a siete, que algunos no juegan, no están contentos. Y se van a los medios a filtrar. El que está en el banquillo duda y el que está en la grada es un problema. Y cuando lo llevas a los medios, es algo más”, contó.

Por otro lado, Benítez habló sobre el tema de Cristiano Ronaldo y de un rumor que se filtró por parte de la prensa de España sobre una mala relación entre ambos. Muchos aseguraron que el entrenador tenía preferencia sobre Bale, pero en esta entrevista calló los rumores.

“Es otra mentira. Juega con Gales, me pilla al lado cuando estoy en Inglaterra, es de sentido común. Es otra idiotez de las que se dijeron en ese momento. Sacaron punta a tonterías como esa”.

Rafa Benítez, técnico del Everton. - Foto: Imagen tomada de la cuenta en Twitter: @EvertonESP

Por lo pronto, James Rodríguez y Benítez andan por caminos diferentes. El colombiano anda en un gran momento con Olympiacos de Grecia, con cinco goles anotados y cinco asistencias en esta temporada.

Por su parte, el entrenador español se encuentra en condición de agente libre después de su último equipo, el Everton.