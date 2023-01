James Rodríguez reveló por qué no continuó en Bayern Múnich, no fue el frío ni el idioma: “Me han jodido”

James Rodríguez volvió a compartir con sus seguidores en Twitch, práctica que le fue bastante cuestionada cuando militó en Everton, donde no tuvo mayor continuidad por cuenta de las lesiones, y, luego, por la llegada del DT Rafa Benítez, con quien no tuvo los mejores antecedentes cuando coincidieron en Real Madrid.

El ‘10′ de la Selección Colombia, que en Olympiacos ha encontrado la continuidad necesaria no solo para acondicionarse a nivel físico, sino para deslumbrar con el botín zurdo, que siempre se le ha admirado, aprovechó para conversar sobre algunos temas de su carrera deportiva.

Una de las preguntas de un fanático del futbolista, de 31 años de edad, fue ¿por qué no firmó contrato con el Bayern Munich, equipo que quiso contar con él tras dos temporadas en las que estuvo cedido? Según James, estuvo interesado en fichar por el Atlético de Madrid, pero la dirigencia del Real no estuvo de acuerdo con el traspaso.

“Yo no me quise quedar en Bayern porque tenía la opción del Atlético. Iba a estar en casa, había nacido mi hijo (Samuel), fue una opción más bien personal. Decidí estar más cerca de mi hijo. Estaba todo listo y ahí fue cuando el presidente (Florentino Pérez) no me dejó salir, prácticamente me ha jodido un poco”, afirmó Rodríguez.

El colombiano tuvo paso por el Bayern Múnich, donde levantó varios títulos. - Foto: Bongarts/Getty Images

El mediocampista cafetero también expresó su opinión de Zinedine Zidane, con quien perdió la continuidad en Real Madrid y no logró recuperarla ni siquiera en el segundo ciclo del DT.

“Para mí fue algo increíble porque yo lo veía jugar a él. Después lo tuve como entrenador y fue algo único estar ahí con él. Es una persona tranquila, había veces que entrenábamos, faltaba uno y se ponía a jugar con nosotros. No le quitaba el balón nadie”, dijo.

James Rodríguez no logró consolidarse en Real Madrid bajo la batuta de Zinedine Zidane. - Foto: Instagram y Twitter de Zidane y james

En cuanto a su pasado por Olympiacos, afirmó estar a gusto, en especial porque le abrió las puertas tras una cuestionada temporada con Al-Rayyan, de la Qatar Stars League.

“Jugué en muchos sitios, soy un privilegiado de haber jugado en equipos grandes, en el más grande de Portugal, en el más grande de todo el mundo, en el más grande de Alemania y ahora estoy en el más grande de Grecia. Gracias a Dios he estado en equipos buenos”. afirmó James Rodríguez, que gracias al momento que atraviesa a nivel de clubes espera ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en la selección Colombia.

“Prefiero gente joven”: Benítez a James

Para que el ‘10′ de la Selección Colombia pudiera volver a encontrar su lugar en el mundo deportivo, tuvieron que pasar varios capítulos amargos en su carrera profesional. Uno de los que más trascendencia tuvo fue el que vivió cuando aún era parte de la plantilla del Everton en Inglaterra en 2020/2021, momento en el que llegó un viejo conocido con el que, desde su paso en España, jamás se llevó bien.

Meses después la salida James Rodríguez, Rafa Benítez también dio un paso al costado como DT de Everton. - Foto: Everton Oficial

El señalado por el colombiano es Rafa Benítez, de quien James contó infidencias durante un conversación de Twitch con Ricardinho: “El primer día de pretemporada Benítez me dijo: ‘Tú ya estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con jerarquía y que corra, así que búscate club’. Yo le dije al gerente que ‘en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido, en tres meses hablamos’. A los tres meses, estaba fuera y estaban últimos”.

Tras ese capítulo en Inglaterra, y de manera cronológica, explicó las razones de haber ido a la devaluada liga de Qatar: “Fui a Qatar porque en Everton ya el entrenador no me quería y no quería quedarme sin poder jugar”.