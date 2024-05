Nacional junta a Ronaldinho, Gio Moreno y Dorlan Pabón; la hinchada quedó sorprendida

“Mbappé no irá al Real Madrid”; destapan “verdad” sobre el negocio entre el equipo español y el jugador

✨🇧🇷 "Le doy las gracias a todos por el cariño con el que me reciben, gracias por invitarme y por venir", Ronaldinho.

“ Le doy las gracias a todos por el cariño con el que me reciben, gracias por invitarme y por venir ”, manifestó Ronaldinho. Las palabras fueron recogidas por Win Sports en la rueda de prensa del lanzamiento del partido.

“Siento que este es el inicio de algo muy bonito que vamos a hacer con Nacional. Si estoy aquí, es para que mi club siga triunfando. Quién quita en un futuro… uno no sabe, estamos trabajando”, aseguró por su parte el cantante Blessd.

Si esta foto no les carga es por exceso de calidad 👌😎💚

Sobre Nacional: “La gente que me conoce sabe que soy hincha. He hablado un par de veces, también lo he hablado con mi representante. Sería el hombre más feliz del mundo si vistiera la camiseta de Atlético Nacional, es un sueño que tengo por cumplir. Si se da esa oportunidad, voy a ser muy feliz. Si fuera por mí, voy mañana mismo. Pero tengo un grupo de trabajo, tengo mi representante. Si las partes se ponen de acuerdo, yo arranco”, dijo en Telemedellín.