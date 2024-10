Vicky Dávila devela estas 10 frases contundentes de la persecución en su contra: “La fiscal pareciera estar recibiendo órdenes de Petro”

La directora de SEMANA, Vicky Dávila, habló de la temeraria denuncia en su contra en el programa 6 AM de Caracol Radio, dirigido por Gustavo Gómez. Se trata de un ataque a la libertad de prensa contra la periodista que más ha denunciado los escándalos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. Ante la Fiscalía, la radicó Orlando José Serpa Teherán, un ciudadano que en su cuenta de X aparece abrazado con el presidente. Serpa acusa a Dávila de “interceptaciones ilegales, concierto para delinquir, espionaje ilegal, traición a la patria, y los demás que resulten de la investigación”. Y adjunta a su denuncia una única “prueba”: una alocución presidencial sobre el tema de Pegasus.

Con base en esa denuncia sin fundamento, la fiscalía de Luz Adriana Camargo abrió una noticia criminal que permitiría a ese organismo, encargado de investigar los escándalos que SEMANA ha denunciado, ahora investigar a su directora. “Recibimos con mucha inquietud en el mundo de los medios, del periodismo y del escenario amplísimo de la libertad de expresión y el derecho que tienen los colombianos a estar informados, la noticia de la denuncia contra una colega, la directora de la revista SEMANA, una denuncia que, de manera exprés, se convirtió en la Fiscalía en una noticia criminal”, dijo el periodista Gustavo Gómez.

Tras la "noticia criminal" que determinó la Fiscalía para investigar a Vicky Dávila (@VickyDavilaH), la periodista aseguró en #6AM que ella no es una delincuente, y que pareciera que la fiscal Luz Adriana Camargo estuviera recibiendo órdenes directas de Gustavo Petro. pic.twitter.com/ZrURmOGWyh — Caracol Radio (@CaracolRadio) October 29, 2024

El director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, que es panelista del programa, advirtió la gravedad de esa actuación de la Fiscalía. “Para mí, desde el punto de vista jurídico, ponerle relevancia penal a este evento es inapropiado. Es, además, inconstitucional. Nuestra carta señala que la actividad periodística goza de protección para garantizar su independencia y, además, establece que el secreto profesional de los periodistas es inviolable. Y no puede ser agredido ni menoscabado por nadie. La reserva de la fuente es la que garantiza que quien informa puede divulgar datos de relevancia sin ser intimidado ni hostigado”, aseguró.

En el programa, Dávila explicó la gravedad para la democracia y para la verdad de esos procesos que implica esta persecución judicial. Aquí sus 10 frases más reveladoras.

1. “El presidente de la República se ha dedicado a hostigarme en público”

“En SEMANA, tenemos un equipo periodístico que ha hecho inmensas denuncias sobre la corrupción en el Gobierno Petro. El presidente de la República se ha dedicado a hostigarme en público. Yo creo que todos ustedes lo saben. Me menciona en muchos lugares. ‘La señora’, ‘la señora de siempre’, ‘la revista de siempre’. Digamos que hasta ahí, uno comprende. Hemos denunciado los petrovideos, denunciamos lo que hizo Day Vázquez contra Nicolás Petro, que hoy está en juicio. Hicimos pública la confesión de Nicolás Petro. Denunciamos lo de Armando Benedetti, lo de Laura Sarabia y Marelbys Meza. Muchas cosas muy importantes en este país no se sabrían si SEMANA no lo hubiera denunciado”, explicó la directora de este medio en el programa.

Vicky Dávila, directora de la revista SEMANA. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

2. “SEMANA ha hecho muchas denuncias con respecto a la corrupción en este gobierno, a la gente más cercana del presidente Gustavo Petro”

“Dicho esto, me toma por sorpresa una denuncia de tipo penal por unos delitos gravísimos, de un señor que es petrista, que en su perfil aparece abrazado con Petro. Trabajó con Piedad Córdoba y dice ser hijo de Piedad Córdoba. Se llama Orlando José Serpa Teherán. Me acusa de unos delitos gravísimos como interceptaciones ilegales, concierto para delinquir, traición a la patria, espionaje. Cuando llega una denuncia de ese calibre, uno imagina que traen unas grabaciones, unos documentos, unas cosas. No, no trae nada de eso. Lo que dice es que el sustento de su denuncia es la primera alocución del presidente Gustavo Petro sobre Pegasus. Y que si quieren pruebas, que le pregunten al presidente. Eso es todo”, sostuvo Vicky Dávila.

“Estamos hablando de un medio de comunicación que ha hecho muchas denuncias, de la directora de un medio que ha hecho muchas denuncias con respecto a la corrupción en este gobierno, a la gente más cercana del presidente Gustavo Petro, incluso, a algunos de sus familiares”, agregó la directora de SEMANA.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. | Foto: Presidencia de la Repùblica

3. “No, a cualquiera no le abren una noticia criminal”

La directora de SEMANA contó que, en medio de este proceso, resaltó lo que ella llamó una “curiosidad”. La periodista aseguró que “hace ocho días, hicimos una portada que se llamaba ‘Nos jodimos’, que eran pruebas inéditas con respecto a Nicolás Petro, en la que aparecían fajos de billetes en su mesa de noche. Todo estaba consignado en el teléfono de su actual pareja, Laura Ojeda. ¡Qué curiosidad! Fíjese usted que le asignan fiscal cuatro días después a esa noticia criminal. Esto sucede el 24 de octubre, después de que sale la portada. Fueron muy rápidos. Y este fin de semana que yo hice la denuncia, porque yo no puedo quedarme callada, yo no puedo decir, ¡ay, esto es normal! Es que una noticia criminal se la abren a cualquiera. No, a cualquiera no le abren una noticia criminal, a mí me da pena”.

4. ¿Por qué a altos funcionarios o exaltos funcionarios del Gobierno (involucrados en escándalos), la fiscalía de Luz Adriana Camargo no les ha abierto una investigación formal?

Dávila también aseguró que le sorprendió la disparidad de la justicia, que no avanza en las investigaciones contra el gobierno, pero sí abre una noticia criminal contra una periodista. “Aquí hay una cantidad de bandidos en el país a los que ni siquiera se les abre noticia criminal. Peor aún, que están en preliminares en la Fiscalía, como en el escándalo de la UNGRD. ¿Por qué a los ministros, exministros y altos funcionarios o exaltos funcionarios del Gobierno, la fiscalía de Luz Adriana Camargo no les ha abierto una investigación formal, con todo lo que han dicho, con todas las pruebas que hay, pero a mí sí, que soy una periodista que jamás ha hecho nada ilícito? El país me conoce: 33 años de carrera. De mí pueden decir lo que quieran, que opinen sobre mi trabajo, digan que no les gusta, pero jamás que he hecho algo ilícito. La gente me conoce y yo soy una persona correcta, transparente y una persona que siempre ha estado apegada a la ley. Por eso me indigna tanto”.

Luz Adriana Camargo, fiscal general. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

Sobre el caso del hijo del presidente dijo: “Nicolás Petro hoy está en juicio. ¿La fiscal qué es lo que ha hecho? Tratar de ayudar al hijo del presidente. Y no puede ser posible que haya tantos reclusos en Colombia, tanta gente procesada y la fiscal Luz Adriana Camargo esté preocupada es por el hijo de quien la ternó. Eso es una vergüenza”.

5. “No, yo no tengo miedo... lo que tengo es una indignación absoluta”

“Algunos dicen: ‘Es que está asustada’. No, yo no tengo miedo. Ni tengo susto. Ni tengo nada de eso. Lo que tengo es una indignación absoluta y voy a defender mi nombre y el de la redacción de SEMANA y mi oficio hasta con la vida misma. Porque eso es lo que corresponde. La única prueba que presenta el señor Serpa, que es un fanático petrista, que aparece en su foto de perfil abrazado con Petro, es una alocución que presenta el presidente Petro, en donde dice la ‘revista de siempre’ y la gente ya sabe que cuando habla de la ‘revista de siempre’, ‘de la señora de siempre’, pues está hablando de nosotros, de SEMANA y de mí. Es decir, no existe ninguna prueba, nunca la van a encontrar y la relación que están haciendo entre Pegasus y SEMANA, digámoslo así, o Vicky Dávila, son los petrovideos”, explicó sobre el escándalo publicado antes de las votaciones presidenciales, en las que, en videos de la campaña, hablaban descaradamente de cómo correr la “línea ética” para atacar a sus contradictores.

Vicky Dávila: "Nosotros como periodistas tenemos la obligación, tenemos la obligación de que el país conozca la verdad y eso es lo que yo he hecho”. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Dávila agregó: “He hecho un trabajo periodístico con el cual me siento tranquila y satisfecha y siento que el país ha conocido muchas cosas gracias a lo que ha hecho el equipo periodístico de SEMANA. Hoy, soy yo. Hoy, es la directora de SEMANA. Hoy, es la redacción de SEMANA. Pero mañana es Gustavo Gómez. Pasado mañana es Néstor Morales. Luego será Julio Sánchez Cristo. El día que alguno se pase la línea de lo que no le gusta al presidente Petro... Es el riesgo que todos como colegas debemos entender. Eso no lo podemos permitir... Están buscando un preacuerdo para cambiarle los delitos, para que pague menos cárcel porque las pruebas son contundentes, para que vaya a un mejor sitio de reclusión. No, eso es una vergüenza, me da mucha pena. Y nosotros como periodistas tenemos la obligación de que el país conozca la verdad y eso es lo que yo he hecho”.

6. “Nosotros tenemos todos los datos de la fuente de los petrovideos”

“Los petrovideos son muy claros. Nosotros tenemos todos los datos de la fuente. No lo dije ahora que tengo que salir a argumentar esta situación. Lo dije en su momento cuando hicimos las portadas. Sencillamente, es una persona de la Colombia Humana, que seguramente me está escuchando. Una persona ética de izquierda, que se asqueó de ver todo lo que estaban haciendo en la campaña de Gustavo Petro, y consideró que eso lo tenía que conocer el país, nos buscó. ¿Y qué tiene que hacer un periodista? ¿Qué querían? ¿Que yo cogiera los petrovideos y los guardara debajo de la mesa? ¿O se los llevara al entonces candidato Gustavo Petro para quedar bien con él porque iba a ser el nuevo presidente? No, yo me niego a hacer eso, uno siempre tiene que hacer lo que le toca hacer y no lo que le conviene hacer, y yo hice lo que me tocaba hacer: publicar”, aseguró.

'Petrovideos' revelados por SEMANA: "Una persona ética de izquierda, que se asqueó de ver todo lo que estaban haciendo en la campaña de Gustavo Petro, y consideró que eso lo tenía que conocer el país, nos buscó". | Foto: SEMANA

7. “Los petrovideos no tienen nada que ver con Pegasus”

“Yo no sé si Pegasus existió o no existió. Los funcionarios del anterior gobierno dicen que no existió. Pero esa no es labor mía. La fiscal Luz Adriana Camargo tendrá que decir y encontrar si eso es real. Yo no voy a defender si existió o no Pegasus. Esa no es mi labor. Pero yo sí, con toda la serenidad, la determinación y la contundencia, le digo que, efectivamente, los petrovideos no tienen nada que ver con Pegasus. Entiendan que esos Zoom que hacían en la campaña los grababan. Participaban muchas personas en diferentes lugares, incluso fuera del país. Había asesores que estaban fuera del país. La fuente, asqueada, dijo ser testigo de todo lo que estaba pasando y decidió entregarle eso a SEMANA. En este caso se lo digo, yo lo recibí. Hablé ocho días por WhatsApp con esa persona. Me entregó todo”.

8. “Con mi propia vida voy a reservar esa fuente (de los petrovideos), voy a defenderlo”

“La fuente de los petrovideos no tiene que estar en pánico. Con mi propia vida voy a reservar esa fuente, voy a defenderlo. Yo tengo la tranquilidad de que sé quién es, sé dónde está, hoy está trabajando en el gobierno, sé quién es. Y yo le digo a esa fuente, puede estar tranquila, no se preocupe, yo voy a cumplir con mi deber ético de periodista y su nombre siempre va a estar resguardado. Eso sí, el país tiene que estar alerta, porque con esa noticia criminal que a mí me han abierto, que entre otras cosas después de que yo denuncio, la priorizan y le cambian de fiscal, ¿por qué la priorizan? Solo hay dos caminos: porque la van a archivar o porque van a seguir con la infamia contra mía, ¿cierto?”, aseguró Dávila.

9. “La fiscal de Petro hoy tiene facultades para interceptarme, para seguirme”

“Lo que sí quiero alertar al país es que hoy la fiscalía de Luz Adriana Camargo, que es la fiscal de Petro, hoy tiene facultades para interceptarme, hoy tiene facultades para seguirme. Y puede saber, y yo no voy a cambiar mi teléfono, es el mismo, y siempre va a tener el mismo número, yo no tengo nada que esconder. Pero me pueden interceptar y pueden saber todas mis investigaciones de corrupción de este gobierno, que es una porquería todo lo que hay ahí, y pueden saber quiénes son mis fuentes. Eso sí lo pueden saber. ¿Para qué? ¿Para qué quiere saber Luz Adriana Camargo cuáles son mis fuentes y qué cosas estoy investigando? Para contarle a Petro”.

Dávila alertó sobre lo que está viviendo, pero aseguró que se siente protegida por los colombianos. “Yo siento que la gente nos quiere en la calle. Entonces, la gente, yo sé, esto puede sonar un poco romántico, pero yo sé que la gente nos defiende y nos cuida. Y yo soy supercreyente. Dios es justo. Y Dios sabe, y la gente sabe, lo que yo soy como persona. Yo acepto que digan de mí lo que quieran como periodista. Pero nunca como persona porque lo único, Gustavo, yo he hecho una carrera de 33 años. Yo no tengo plata. Yo soy una persona que vive bien porque siempre, gracias a Dios, he podido tener un buen salario por mi trabajo y mi talento. Pero yo lo único que tengo para dejarles a mis hijos cuando yo no esté es la decencia. Esa es mi herencia”.

Dávila a Petro: Gustavo Petro: "Él se siente jefe de la fiscal Luz Adriana Camargo. Y si la ternó, pues muchísimo más". | Foto: NurPhoto via Getty Images

10. “La fiscal pareciera estar recibiendo órdenes de Petro”

“Ustedes se acuerdan de una cosa, y yo sé que como ustedes son periodistas, se acuerdan. Acuérdese que Gustavo Petro, en la fiscalía anterior, dijo un día y hubo una polémica inmensa, que él, como presidente, era el jefe del fiscal. Dicho esto, él se siente jefe de la fiscal Luz Adriana Camargo. Y si la ternó, pues muchísimo más. Ella tiene la obligación moral con este país y profesional de demostrar que ella es independiente y que ella no le hace caso a Gustavo Petro. Porque lo que está haciendo conmigo es una infamia. Yo no tengo miedo. Si hoy me llama la señora Camargo allá a la Fiscalía, yo voy. Yo soy una persona de determinación. Y la verdad vive sola. Y siempre pienso que cuando uno tiene la verdad, al final todo va a salir bien. Ese no es mi temor. Mi temor es que este es un gobierno que ha demostrado que no tiene límites, que aquí están pasando cosas que son muy extrañas en una democracia. Aquí, tenemos un presidente que ha dado serios visos de que se quiere quedar. Si puede o no puede, eso es otra discusión. Pero le gustaría, le encantaría quedarse. Un presidente que en una democracia estigmatiza a todo aquel periodista que lo enfrenta o lo denuncia. Eso no puede aceptarse. No tengo temor que vayan, allá los espero en mi casa y les doy tinto. A mí eso no me importa”.