“Petro no es mi jefe”: el fiscal Barbosa lanza alerta internacional por “zarpazo” del presidente a la independencia de la justicia

Este viernes, el fiscal Francisco Barbosa le hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional ante una “seria amenaza a la independencia de la justicia” por parte del presidente Gustavo Petro. Desde España, a raíz de las diferencias con Barbosa, Petro sostuvo: “Yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”.

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. - Foto: Fiscalía General de la Nación

En diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa rechazó esa declaración. “Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de Derecho”, dijo.

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el Jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi periodo, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, advirtió Barbosa.

El presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. - Foto: Colprensa

“Hago un llamado a la comunidad internacional porque lo que acaba de hacer Petro es un primer zarpazo a la justicia en Colombia, y a la existencia del Estado de Derecho. Sus declaraciones ponen en riesgo la existencia de la Corte Suprema de Justicia”, señaló.

Francisco Barbosa. Fiscal General de la Nación. Bogotá Julio 20 de 2021. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Aumenta la tensión entre Fiscalía y Gobierno: “Gustavo Petro tiene que cumplir su función de forma digna”, dice el fiscal Barbosa

La tensión entre la Fiscalía y el Gobierno crece con el paso de los días. Este jueves, el fiscal Francisco Barbosa cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro.

“Hoy el director del CTI está enviando una comunicación a la Unidad Nacional de Protección. El presidente Petro fijó un trino contra un funcionario de la Fiscalía, el fiscal Daniel Hernández, en donde señaló que hay una especia de coadyuvancia o apoyo, si se quiere, al Clan del Golfo o los asesinatos que comete el Clan del Golfo por parte de ese funcionario. El presidente fijó el trino y acompañó una publicación en donde está el hijo menor del fiscal Hernández. Quiero recordarle al presidente, porque creo que se le olvidó: Daniel Hernández es un funcionario que fue víctima de la masacre de La Rochela porque su padre fue asesinado por los paramilitares. Decirle a una víctima, reconocida además en una sentencia de la Corte Interamericana por el asesinato de su padre por parte de los paramilitares, que es un defensor de los paramilitares, es una acusación gravísima”, dijo Barbosa.

El fiscal Francisco Barbosa - Foto: Fiscalia General de la Nacion

“Si le llega a pasar algo a la familia de Daniel Hernández o a Daniel Hernández, independientemente de las investigaciones que adelante la Fiscalía contra ese fiscal, o a ese menor de edad, que es un sujeto de especial protección, Gustavo Petro es el responsable de la muerte de esas personas”, señaló el fiscal.

Francisco Barbosa y Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

“Esto parece que no es la Colombia Potencia Mundial de la Vida, sino Colombia Potencia Mundial de donde le ponen una lápida a los funcionarios judiciales. No lo digo como fiscal general de la Nación solamente, sino como presidente de la Asociación Iberoamericana de Fiscales. No podemos seguir hablando de discursos y ponerle la lápida a los menores de edad en Colombia. El problema es institucional”, sostuvo Barbosa.

Luego advirtió: “Gustavo Petro tiene que cumplir también su función constitucional y actuar de forma digna como jefe de Estado, pero no puede actuar de forma indigna como jefe de Estado ni como jefe de oposición de su propio Gobierno”.

Fiscal Francisco Barbosa arremete contra el presidente Gustavo Petro y lo califica de “tuitero de oposición de su propio Gobierno”; ¿qué pasó?

Este jueves, el fiscal Francisco Barbosa criticó duramente al presidente Gustavo Petro. En declaraciones a los medios, Barbosa lamentó los señalamientos del mandatario contra la Fiscalía. “Curioso que el presidente se ponga a fijar trinos acusando a la Fiscalía de favorecer a los paramilitares cuando él, a través de una firma, le solicitó al fiscal, hace cuatro meses, soltar a narcotraficantes y herederos de los paramilitares del Clan del Golfo. Ahora los pájaros tirándole a las escopetas”, dijo.

El jefe del ente acusador recordó que la entidad “está empujando las investigaciones” y le pidió al presidente Petro que le explique al país lo que ha hecho en los últimos tres meses. “¿Y qué están haciendo en Colombia? Tratar de beneficiar, por todos los medios, a narcotraficantes. Beneficiar al Clan del Golfo. Hace unos días, el señor alto comisionado para la Paz dijo que no iba a haber negociación con narcotraficantes o negociación política con narcotraficantes, pero luego sale una entrevista en las que dice que están explorando vías jurídicas para encontrar los caminos para resolver el problema del Clan del Golfo”, sostuvo.

"Esto parece que no es la Colombia Potencia Mundial de la Vida, sino Colombia Potencia Mundial de donde le ponen una lápida a los funcionarios judiciales", asegura el fiscal Barbosa. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“¿Quién es el que está negociando con narcotraficantes y con paramilitares? A mí que no me venga con la historia el presidente Petro, en una política no de jefe de Estado, sino de tuitero de oposición de su propio Gobierno y de la institucionalidad colombiana, de decirle a la Fiscalía que tiene que empujar las investigaciones. Él no es el fiscal y nadie lo eligió para ello. El fiscal soy yo. En ese sentido, adelantamos las investigaciones. Si hay dudas, en el marco de la autonomía y la independencia se adelantarán”, señaló.

El fiscal Barbosa le hace una fuerte advertencia al presidente Petro: le dijo que puso en riesgo la vida del fiscal Hernández y su familia

El fiscal Francisco Barbosa le hizo una fuerte advertencia al presidente Gustavo Petro por las publicaciones que ha hecho recientemente en su cuenta oficial de Twitter en contra de Daniel Hernández, el fiscal que tuvo a su cargo los expedientes de Odebrecht, el Caso Hyundai, la ñeñepolítica, entre muchos otros.

Para Barbosa, es más que inaudito que un jefe de Estado califique de aliado del Clan del Golfo a un funcionario. Esta situación pone en grave riesgo la vida e integridad del fiscal Hernández. La situación tiene una agravante, puesto que en la publicación citada por Petro aparece una fotografía del hijo menor del delegado de la Fiscalía.

“El presidente Gustavo Petro fijó un trino en contra de un funcionario judicial de la Fiscalía General, en donde señaló que hay una especia de contumacia o apoyo a los asesinatos que comete el Clan del Golfo”, advirtió Barbosa. “Quiero recordarle, porque creo que se le olvidó, que ese funcionario fue víctima de la masacre de La Rochela, donde fue asesinado su padre por los paramilitares”.

Ceremonia de transmisión de mando Ejército. Discurso Gustavo Petro. Agosto 20 de 2022. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Para el fiscal general, las acusaciones de Petro contra el fiscal Hernández son “gravísimas” y por eso le advirtió que “si le llega a pasar algo a la familia de Daniel Hernández (...) o ese menor de edad, que es sujeto de especial protección, Gustavo Petro es responsable de la muerte de esas personas. Esto parece que no es la ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ sino la Potencia donde le ponen una lápida a los funcionarios judiciales’”.

Es de recordar que no es el primer contrapunteo que se presenta entre el fiscal y el presidente Gustavo Petro.

El fiscal Barbosa, la procuradora Cabello y el presidente se enfrentan por la primera línea: los jueces quedan en medio de ese rifirrafe

Uno de los casos recientes fue el de la primera línea. Las boletas de libertad a los miembros de este movimiento están en medio de un fuego cruzado con graves consecuencias penales y disciplinarias para los jueces del país.

No se contempla adelantar obras de remodelación en el monumento a Los Héroes en el corto plazo, pues por este lugar pasará la primera línea del Metro de Bogotá y dicha estructura será desmontada. - Foto: Revista Semana

Mientras los altos funcionarios del Estado siguen trenzados en una álgida y profunda pelea, los jueces del país tienen sobre sus espaldas la mirada de los organismos con competencia para investigarlos. El caso más visible: la jueza Lilyan Jhoana Bastidas Huertas, que ya fue llamada a dar sus declaraciones a la Fiscalía.

El año pasado, la Procuraduría ya había hecho la primera alerta de que esto pasaría. La procuradora Margarita Cabello Blanco, anunció en ese momento que el órgano de control radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, por la no convocatoria de procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de dos jóvenes de la primera línea que serán voceros de paz.

Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación - Foto: Procuraduría General de la Nación

Las órdenes las expidió el grupo de libertades del centro de servicios judiciales de Bogotá. Sin embargo, la jefe del Ministerio Público denunció que tampoco se les compartió información para actuar en esos casos, y que la persona que firmó las órdenes de libertad, la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, no tendría la competencia para otorgarlas.

Señaló que “se remitirán las denuncias respectivas” en caso de que “haya habido alguna irregularidad en la emisión de esas órdenes de libertad”, y recordó que los representantes de la Procuraduría deben ser citados a las audiencias ante los jueces de control de garantías, que son los autorizados para emitir las órdenes de libertad correspondientes.

Esta semana, el fiscal Barbosa retomó el tema. Desde Guaviare el funcionario advirtió que, “la próxima semana se llamara a interrogatorio, derivado de una denuncia penal que presentó la procuradora general de la nación, a una jueza del centro de servicios de Bogotá, para que el marco de su debido proceso le explique a la Fiscalía las razones jurídicas por las cuales que no asignó, cuando recibió una solicitud para una suspensión de órdenes de captura, a un juez de control de garantías, como corresponde”.