Atención: Daniel Hernández, el fiscal estrella del caso Odebrecht, se defenderá en libertad

Daniel Hernández, considerado el testigo estrella del caso Odebrecht, se defenderá en libertad. Así lo determinó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que concluyó que no existen méritos para avalar la petición presentada por lo que se abstuvo de emitir la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

“La presunción de inocencia impera hasta tanto la providencia condenatoria cobre ejecutoria”, precisó el magistrado en su análisis. “En conclusión, de acuerdo a las consideraciones expuestas, verificado el incumplimiento en la inferencia razonable de autoría o participación, así como de los fines constitucionales no es factible imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria en contra de Hernández”.

En el extenso análisis se concluyó que la Fiscalía no logró demostrar la necesidad de la medida privativa de la libertad para salvaguardar la integridad de la sociedad o de los procesos que adelanta el fiscal Hernández. “Se abstendrá de imponerle medida de aseguramiento al imputado por no haberse superado la inferencia razonable de autoría o participación y no ser necesaria atendiendo sus fines constitucionales y legales”.

El pasado 2 de diciembre, la Fiscalía le imputó los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigos. Tras pedir unas aclaraciones, Hernández tomó la palabra y se declaró inocente de los hechos por los que fue vinculado al proceso penal.

El fiscal Hernández, según se narró en la imputación de cargos, omitió en beneficio de algunos procesados en el caso Odebrecht, entre estos, varios de los directivos de la multinacional brasileña en Colombia, y quienes fueron pieza fundamental en el entramado de sobornos para garantizar la entrega de contratos de infraestructura vial en Colombia.

El fiscal Daniel Hernández, quien encabezó importantes investigaciones, entre ellas la de Odebrecht, acaba de ser imputado por la misma Fiscalía. Habría sido acusado por el testigo Otto Bula, pero él reveló chats que lo dejan mal parado. ¿Tendrá algo que ver la recompensa? - Foto: fiscalía / daniel reina

“El 20 de julio de 2017, el funcionario obtuvo de un juez de control de garantías siete órdenes de captura contra presuntos implicados en el entramado de corrupción de Odebrecht, tres de estas contra los ciudadanos brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai”, reza uno de los apartes de la imputación.

“Usted fungiendo como fiscal delegado omitió darle trámite a las órdenes de captura que usted mismo solicitó ante un juzgado de Bogotá contra los brasileros… por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en el caso Odebrecht”, dijo la Fiscalía.

En el relato de la imputación, el fiscal delegado ante la Corte, designado de manera especial por el fiscal general para este caso, explicó que Daniel Hernández omitió los trámites posteriores al obtener las órdenes de captura en contra de los directivos de Odebrecht, entre otras, subir las mismas al sistema de antecedentes y así evitar que salieran del país.

Igualmente se advirtió que en un encuentro en su oficina, registrado el pasado 21 de junio, el fiscal Hernández ejerció “violencia moral” contra el exsenador Otto Bula -uno de los principales implicados en el caso Odebrecht- para que cambiara su línea de colaboración y no salpicara al exfiscal General, Néstor Humberto Martínez, ni al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

“Amenazando a Otto Bula al advertirle que Néstor Humberto Martínez y Sarmiento Ángulo estaban molestos con él por las declaraciones, lo que generó temor a Bula (...) Se predica del contexto en que fueron referidas las amenazas, pues él venía entregando información con el FBI y la misma Fiscalía contra personas que podrían estar vinculadas y tendrían conocimiento pleno (de la corrupción)”, señaló el fiscal a cargo de la imputación de cargos.

La Fiscalía insistió que las advertencias se convirtieron claramente en una amenaza contra Otto Bula, en el contexto en que fueron proferidas y por quién fueron pronunciadas, justamente el fiscal Daniel Hernández en un encuentro casual en las instalaciones del búnker de la Fiscalía.