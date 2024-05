Xavi Hernández rompe el silencio sobre los fichajes del Barcelona; lanzó ‘sentencia’ a la posible llegada de Luis Díaz

Uno de los grandes rumores es que Díaz estaría en la carpeta de salidas, ya que sus grandes actuaciones lo han llevado a aumentar su valor en el mercado, por lo que los directivos no verían con malos ojos venderlo para, con el dinero conseguido, armar un gran proyecto y reforzar la plantilla. Uno de los equipos que más interés ha mostrado por el colombino es el Barcelona, que sigue reconstruyéndose para acabar con la hegemonía del Real Madrid.

Xavi Hernández rompió el silencio

Pese a todo lo que se ha hablado y los grandes futbolistas que se han vinculado con el Barcelona, el técnico Xavi Hernández decidió romper el silencio acerca de lo que puede ser el mercado de fichajes para la siguiente campaña, dejando en claro que la situación económica no es la mejor, aunque destacó que harán todo lo posible por armar un gran plantel.

Díaz podría llegar al Barcelona. | Foto: Liverpool FC via Getty Images

El entrenador español se sinceró por completo dejando en claro que la situación no es la misma que hace unos años y, por lo mismo, destacó que es necesario tener presente la economía que se maneja en estos momentos tras los problemas que se han mantenido en los últimos años.

“A hoy tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, cuando el entrenador pedía y esos jugadores le traían. Ahora no es así y por eso no estamos en las mismas condiciones de otros clubes que tienen una facilidad mayor con el ‘fair play’ o con una condición económica mucho mejor que la nuestra”, señaló.