Directo al corazón: se hace viral desolador video de Jürgen Klopp despidiéndose de Liverpool

Los hinchas han confesado públicamente no estar preparados para despedir a su entrenador, pero ya no hay vuelta atrás.

“Lo disfruté siempre. Lo disfruté hoy. Todavía no siento que sea la última vez o lo que sea. Sé que es la última vez, simplemente no lo siento. Obviamente, soy más profesional de lo que pensaba porque estaba completamente metido en el juego. No pensé ni un segundo en que fue mi último partido fuera de casa o lo que sea. No tenía ninguna película en marcha, nada”, dijo sobre el cariño de la gente que viajó hasta Birmingham.