Jürgen Klopp destapó la verdadera razón por la que se va de Liverpool: “Tengo que hacerlo”

Klopp aseguró que la decisión estaba tomada “desde noviembre”, pero esperó el momento propicio para anunciarlo de manera oficial. “Cuando nos sentamos juntos a hablar sobre posibles fichajes, el próximo campamento de verano y si podemos ir a donde sea, surgió el pensamiento: ‘Ya no estoy seguro de estar aquí entonces’, y eso me sorprendió a mí mismo ”, contó.

Después de casi 10 años al frente de los reds , Klopp cree que el ciclo tiene que terminar. “En un mundo ideal no habría dicho nada a nadie hasta el final de la temporada, ganarlo todo y luego despedirme. Eso no es posible. En el mundo en el que vivimos, no es posible mantener este tipo de cosas en secreto ”, advirtió.

“Demasiado tarde hubiera sido absolutamente lo peor que me hubiera pasado si, no sé, la próxima temporada en septiembre me diera cuenta, ‘Dios mío, eso es todo, no puedo hacerlo más’ y entonces estamos en medio de una temporada”, apuntó.