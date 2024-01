Jürgen Klopp se destapó y reveló “problemas” con Luis Díaz en el último partido de Liverpool

Después de tres semanas sin acción en el campeonato local, los reds tenían el duro reto de mantener la efectividad de cara a puerta sin su goleador, Mohamed Salah, quien se lesionó hace unos días en la Copa Africana de Naciones y todavía no tiene fecha definida para el regreso a las canchas.

Esa fue una de las razones para que el cuerpo técnico le diera la confianza de reemplazar a Salah en el regreso de la Premier, sin embargo, la estrategia no salió como esperaba Klopp, quien se vio obligado que darle un revolcón total al esquema ofensivo en el segundo tiempo del partido contra los cherries .

En rueda de prensa, el técnico alemán explicó que no le estaba gustando el desempeño de sus tres delanteros durante el primer tiempo e identificó al guajiro como la pieza a modificar para romper el cerrojo del Bournemouth.

“Eso es importante porque no estoy 100 por ciento [seguro] de qué gol marcamos después de recuperar el balón, pero eso no habría sucedido en la primera mitad, estoy bastante seguro porque no empujamos hacia arriba”, indicó.