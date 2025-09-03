Se viene la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Tendrá desarrollo en septiembre de este 2025, y más allá de quienes sean los clasificados finales, hay otros temas que se llevan la mirada de los hinchas y los aficionados.

Por ejemplo, Lionel Messi declaró que el partido ante Venezuela será el último de su carrera, por eliminatorias, en Argentina. Además, parece que un referente de la Selección Colombia podría estar por la misma línea.

Se trata de David Ospina, histórico guardameta cafetero de 37 años que, si Colombia clasifica al Mundial, completará tres citas orbitales en su carrera: Brasil 2014, Rusia 2018 y United 2026.

Ospina asistió a la rueda de prensa previa al partido de Colombia ante Bolivia, que se desarrollará este jueves 4 de septiembre. Sincero, con el técnico Néstor Lorenzo a su lado, David dijo que siempre disfruta del llamado, pero que este podría ser su último partido de eliminatorias, y más en Barranquilla.

David Ospina, histórico potero de la Selección Colombia. | Foto: getty images

“Cada ciclo, cada venida a la Selección siempre han sido para mi motivo de orgullo. Han pasado unos cuantos años desde que jugué mi primer partido con la Selección, entonces trato de disfrutarlo mucho, al máximo”.

“Siempre he sido muy agradecido, agradecido con el profe por darme esta nueva oportunidad de estar acá, porque uno nunca sabe; puede ser el último en eliminatorias. Siempre trato de disfrutarlo, hasta el final, de seguir aprendiendo, de aportar cada día desde mi experiencia. Soy afortunado por contar con mis compañeros, es motivo de orgullo”.

Para el desarrollo de las próximas eliminatorias, al Mundial 2030, Ospina tendrá entre 38 y 40 años. A día de hoy, Lorenzo lo sigue tenido en cuenta por sus desempeños en Nacional. ¿Le alcanzará para la cita orbital del centenario? El tiempo lo dirá.

Más declaraciones de Ospina

David tocó varios temas en la rueda de prensa y su presencia allí despierta los rumores: ¿será titular ante Bolivia? Tan solo un empate clasifica a La Tricolor al Mundial 2026.

“Una clasificación al Mundial es demasiado especial, desde que inicia la Eliminatoria el objetivo principal es conseguir el cupo a la cita mundialista. Estamos cerca, pero hay que trabajarlo hasta el final, vamos a enfrentar una gran selección. Poder conseguir ese objetivo será fruto del trabajo que se ha hecho en la Eliminatoria“, dijo Ospina en declaraciones recogidas por As Colombia.

Colombia se prepara para el duelo clave ante Bolivia. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)