La selección colombiana de mayores femenina disputó su segundo partido correspondiente a la Liga de Naciones de la Conmebol, en donde enfrentó a Ecuador la noche de este martes 28 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Colombia llegaba tras golear a Perú, con buenas actuaciones de sus delanteras lideradas por Leicy Santos, mientras que Ecuador, en su primera salida por este torneo, ganó por 4 goles a 0 a la selección de Bolivia.

Por lo tanto, este encuentro medía a las dos selecciones que ocupaban el primer y segundo puesto de la clasificación. Era vital una victoria para el combinado colombiano que, teniendo en cuenta otros marcadores, podía llegar a ocupar la primera casilla.

El partido mostró a dos selecciones aguerridas, con muchas ganas de ganar y dispuestas a darlo todo. En esa lucha, la defensora ecuatoriana Justine Cuadra derribó en el área a Ivonne Chacón, por lo que la jueza Zulma Quiñónez pitó un penalti que Leicy Santos cambió por gol y puso al frente al equipo cafetero 1 a 0.

Sin embargo, al minuto 51, tras una acción en el área de la portera Katherine Tapia, la defensora colombiana Jorelyn Carabalí cometió un penalti sobre Nayely Bolaños, quien fue la encargada de ejecutarlo y posteriormente colocar nuevamente el empate en el marcador.

Pero 20 minutos después, la volante colombiana Daniela Montoya cazó un rebote de la defensa ecuatoriana y con un espectacular gesto técnico marcó el 2 a 1 a favor del conjunto cafetero.

Con este resultado la Selección Colombia se mantendrá en la primera casilla hasta el mes de noviembre cuando se disputen la fecha 3 y 4 de este torneo.

Esta Liga de Naciones de la Conmebol es un torneo que entrega dos cupos a la Copa del Mundo de Brasil 2027, además del título de campeonas. El sistema de campeonato es tipo liga y consta de 9 partidos, donde los dos primeros lugares representarán a Sudamérica en el Mundial y el tercero y cuarto irán al repechaje.

La selección de Brasil no participa en este torneo debido a que será la anfitriona de la siguiente edición de la Copa del Mundo. Por esa misma razón, el campeonato solo cuenta con 9 selecciones, en las que fecha a fecha se enfrentan 8 equipos entre sí y un onceno descansa. El equipo que no participó en esta segunda jornada fue Perú.

Otros marcadores de la segunda jornada fueron:

Chile 5 - Bolivia 0

Argentina 2 - Uruguay 2

Paraguay - Venezuela (pendiente)

Por lo que la tabla de posiciones quedó de la siguiente forma (parcial):