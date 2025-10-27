Suscribirse

Ecuador vs. Colombia: hora exacta y canal para ver la fecha 2 de Liga de Naciones Femenina

Para las dirigidas por Ángelo Marsiglia, será el primer juego de visita tras el debut victorioso ante Perú, en Medellín.

Redacción Deportes
27 de octubre de 2025, 10:04 p. m.
Selección Colombia Femenina tendrá su próximo reto de Liga de Naciones ante Ecuador.
Durante la semana pasada, la Selección Colombia Femenina de Mayores inició su camino en la Liga de Naciones, misma que da cupo directo al Mundial de Brasil 2027.

Fue un gran estreno de las dirigidas por Ángelo Marsiglia, quienes supieron golear en Medellín a su similar de Perú, por 4-1.

Dicho marcador les permitió a las colombianas subirse a los primeros lugares de la tabla de posiciones, donde la líder provisional es la selección de Ecuador.

Si bien estas dos punteras y Argentina tienen de a tres puntos, lo que las separa es la diferencia de gol que acumuló cada una en la fecha 1.

Justamente, ante las vigentes líderes es que Colombia se medirá este martes, 28 de octubre, en territorio ecuatoriano.

Dicho compromiso podría dejar a las cafeteras como las sólidas líderes de la competición, que volverá a tener acción a finales del mes de noviembre.

Valga recordar que este certamen es creado por Conmebol, en busca de dar mayor competencia a las 10 naciones adscritas a esta entidad.

Después de lo que será el choque ante Ecuador, el equipo colombiano irá a jugar a Bolivia (28 de noviembre) ante las locales en dicha plaza.

Contexto: Selección Colombia conoció rival para octavos de final en Mundial Femenino sub-17: fecha y hora del partido; estas son las llaves

Luego de eso se dará un extenso parón hasta el año siguiente, cuando en abril se disputen tres partidos. Los rivales de Colombia serán Venezuela y Chile, de local, y Argentina, en condición de visita.

Durante la jornada 4 ―que se juega el próximo 2 de diciembre― el cuadro cafetero tendrá descanso por no haber rival para cruzarse al ser nueve las selecciones participantes.

Hora y canal para ver en vivo

  • Ecuador vs. Colombia
  • Martes 28 de octubre
  • Fecha 2
  • Hora: 6:00 p. m.
  • Canal: Caracol TV, RCN y DGO
  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Así se palpita en la Selección Femenina

A horas de ese nuevo reto para el seleccionado femenino nacional, dos de las jugadoras dieron sus impresiones a los medios oficiales de la FCF.

Una de ellas fue Daniela Arias, referente, quien indicó: “Ya se pasa la página. El objetivo es quedarnos con los seis puntos”.

“Es un equipo que ha venido de menos a más. Es importante para el crecimiento de todas las futbolistas”, analizó de Ecuador.

Adicional a esto, también tuvo en cuenta cuestiones que también serán importantes: “El tema de la altura no se deja de pensar, pero debe pasar a un segundo plano”.

“Entre menos recorridos hagamos, mejor. Debemos tener la pelota”, dijo como una de las claves para ganar de visita.

Contexto: Kylian Mbappé irrumpe en el camino de la Selección Colombia: confirman detalles del negocio

Wendy Bonilla fue otra que habló ante los micrófonos en medio de la concentración que se viene realizando en Medellín.

“Un punto clave será llegar y finalizar las jugadas, concretar los goles”, precisó.

“Tiene jugadoras fuertes. Sé su juego y tiene llegada a gol; hay que contrarrestar eso”, apuntó de su rival de turno.

“Es un partido para tener el balón y concretar”, acabó diciendo.

