Ecuador vs. Colombia: hora exacta y canal para ver la fecha 2 de Liga de Naciones Femenina

Durante la semana pasada, la Selección Colombia Femenina de Mayores inició su camino en la Liga de Naciones, misma que da cupo directo al Mundial de Brasil 2027.

Fue un gran estreno de las dirigidas por Ángelo Marsiglia, quienes supieron golear en Medellín a su similar de Perú, por 4-1.

Dicho marcador les permitió a las colombianas subirse a los primeros lugares de la tabla de posiciones, donde la líder provisional es la selección de Ecuador.

Si bien estas dos punteras y Argentina tienen de a tres puntos, lo que las separa es la diferencia de gol que acumuló cada una en la fecha 1.

Justamente, ante las vigentes líderes es que Colombia se medirá este martes, 28 de octubre, en territorio ecuatoriano.

📸 ¡𝐏𝐫𝐚́𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐄𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐯𝐞𝐫𝐚! 🌸



🔜 🇪🇨#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/N4mJ09wJhm — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 26, 2025

Dicho compromiso podría dejar a las cafeteras como las sólidas líderes de la competición, que volverá a tener acción a finales del mes de noviembre.

Valga recordar que este certamen es creado por Conmebol, en busca de dar mayor competencia a las 10 naciones adscritas a esta entidad.

Después de lo que será el choque ante Ecuador, el equipo colombiano irá a jugar a Bolivia (28 de noviembre) ante las locales en dicha plaza.

Luego de eso se dará un extenso parón hasta el año siguiente, cuando en abril se disputen tres partidos. Los rivales de Colombia serán Venezuela y Chile, de local, y Argentina, en condición de visita.

Durante la jornada 4 ―que se juega el próximo 2 de diciembre― el cuadro cafetero tendrá descanso por no haber rival para cruzarse al ser nueve las selecciones participantes.

Hora y canal para ver en vivo

Ecuador vs. Colombia

Martes 28 de octubre

Fecha 2

Hora: 6:00 p. m.

Canal: Caracol TV, RCN y DGO

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Así se palpita en la Selección Femenina

A horas de ese nuevo reto para el seleccionado femenino nacional, dos de las jugadoras dieron sus impresiones a los medios oficiales de la FCF.

Una de ellas fue Daniela Arias, referente, quien indicó: “Ya se pasa la página. El objetivo es quedarnos con los seis puntos”.

🎥 Nuestras jugadoras de 𝙡𝙖 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞ó𝙣 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖 𝙁𝙚𝙢𝙚𝙣𝙞𝙣𝙖 𝙙𝙚 𝙈𝙖𝙮𝙤𝙧𝙚𝙨 entregaron sus opiniones con miras a disputar la segunda fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones. 💃⚽#𝑳𝒂𝑺𝒆𝒍𝒆𝑵𝒐𝒔𝑼𝒏𝒆🇨🇴 pic.twitter.com/068Dx76ZN0 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 26, 2025

“Es un equipo que ha venido de menos a más. Es importante para el crecimiento de todas las futbolistas”, analizó de Ecuador.

Adicional a esto, también tuvo en cuenta cuestiones que también serán importantes: “El tema de la altura no se deja de pensar, pero debe pasar a un segundo plano”.

“Entre menos recorridos hagamos, mejor. Debemos tener la pelota”, dijo como una de las claves para ganar de visita.

Wendy Bonilla fue otra que habló ante los micrófonos en medio de la concentración que se viene realizando en Medellín.

“Un punto clave será llegar y finalizar las jugadas, concretar los goles”, precisó.

“Tiene jugadoras fuertes. Sé su juego y tiene llegada a gol; hay que contrarrestar eso”, apuntó de su rival de turno.