Suscribirse

Deportes

Selección Colombia conoció rival para octavos de final en Mundial Femenino sub-17: fecha y hora del partido; estas son las llaves

Colombia clasificó luego de derrotar a Corea en la última fecha de la fase de grupos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

26 de octubre de 2025, 1:37 p. m.
La Selección Colombia femenina Sub-17 venció a Corea del Sur en la tercera fecha del Mundial de Marruecos.
La Selección Colombia femenina Sub-17 venció a Corea del Sur en la tercera fecha del Mundial de Marruecos. | Foto: FCF en X (@FCFSeleccionCol)

La Selección Colombia femenina sub-17 que participa en el Mundial de la categoría en Marruecos, conoció su rival para los octavos de final.

Contexto: Unión Magdalena confirmó descenso a la B: Once Caldas lo condenó y reafirmó ‘maldición’ del ‘blanco blanco’ con el equipo costeño
La Selección Colombia femenina Sub-17 tuvo una pobre presentación en el Mundial.
La Selección Colombia femenina Sub-17 volverá a tener acción el próximo 29 de octubre. | Foto: FCF

Las cafeteras, que lograron su clasificación tras perder con España y vencer a Costa de Marfil y Corea, volverán a medirse a un rival asiático.

En esta oportunidad será Japón el seleccionado a vencer para seguir avanzando en el certamen orbital. Las niponas lograron ganar el grupo D gracias a la diferencia de gol, pues mantuvieron un reñido hombro a hombro con la selección de Paraguay, equipo con el que empataron en el último duelo de su zona y que no alteró las posiciones.

El duelo entre asiáticas y suramericanas fue bastante intenso, incluso, las de este lado del planeta estuvieron a punto de vencer a las japonesas, pero una pena máxima en tiempo añadido fue determinante.

El gol de Paraguay llegó a través de Berrío en el minuto 62, y Fukushima igualó en el 90+5, dejando el grupo en manos de Japón y en la segunda casilla a las suramericanas.

Ambos entrenadores realizaron cambios radicales en sus equipos, pues ya tenían la clasificación a octavos de final asegurada. El resultado fue un choque muy disputado, que parecía inclinarse a favor de Paraguay; sin embargo, hubo un final dramático cuando Japón recibió un penalti en el tiempo añadido tras una mano de la suplente Victoria Ucedo. Noa Fukushima dio un paso al frente y remató con un potente disparo para asegurar el primer puesto de grupo de Japón.

Hora y fecha para ver Japón vs. Colombia

Con este resultado quedó firmada la llave entre las asiáticas y Colombia, duelo que se disputará el próximo miércoles 29 de octubre desde las 2:00 p.m., hora colombiana.

Contexto: Sebastián Villa explotó luego de marcar y eliminar a River Plate en Copa Argentina; relato de la hazaña pone la ‘piel de gallina’
La Selección Colombia femenina Sub-17 venció a Corea del Sur en la tercera fecha del Mundial de Marruecos.
La Selección Colombia femenina Sub-17 venció a Corea del Sur en la tercera fecha del Mundial de Marruecos. | Foto: FCF en X (@FCFSeleccionCol)

Todas las llaves de octavos de final del Mundial Femenino Sub-17

Martes 28 de octubre

  • Brasil - RP China.
  • Estados Unidos - Países Bajos.
  • RPD de Corea - Marruecos.
  • Italia - Nigeria.

Miércoles 29 de octubre

  • España - Francia.
  • México - Paraguay.
  • Canadá - Zambia.
  • Japón - Colombia.

Cuartos de final

  • Sábado 1 de noviembre.
  • Domingo 2 de noviembre.

Semifinal

  • Miércoles 5 de noviembre.

Tercer lugar

  • Sábado 8 de noviembre.

Final

  • Domingo 9 de noviembre.

Colombia vs. Corea, el duelo que entregó la clasificación

La suplente London Crawford ingresó desde el banquillo para clasificar a Colombia a octavos de final y dejar a la República de Corea eliminada tras solo un punto en sus tres partidos.

Contexto: La patada descalificadora contra Luis Díaz en la victoria contra el Borussia Mönchengladbach; hubo roja directa
Mundial Femenino Sub -17
Colombia perdió con España y luego derrotó a Costa de Marfil y Corea, para clasificar a los octavos de final. | Foto: FIFA

Crawford, quien entró al campo tras un primer periodo sin goles, reaccionó primero para rematar el balón tras un tiro libre profundo al área de Corea que causó confusión entre la defensa y el portero.

“La primera parte fue muy difícil; no conseguíamos el balón, ellas estaban muy móviles y organizados, con y sin balón. En la segunda parte, cambiamos la estructura del equipo. Teníamos un 4-4-2 y jugamos un 4-5-1 para ampliar el campo y que los interiores pudieran dar más apoyo. Luego controlamos el partido, no volvieron a amenazarnos y pudimos marcar en una transición”, dijo el técnico cafetero Carlos Paniagua.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dos hombres arrestados por el millonario robo de joyas en el museo del Louvre, valoradas en más de 100 millones de dólares

2. Vicky Dávila a Sergio Fajardo: “No entiendo por qué defiende a Gustavo Petro”

3. Nacional vs. Medellín: el clásico paisa que promete sacudir la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

4. Horóscopo chino del 26 de octubre: seis signos bajo una lluvia de buena suerte, dinero y energía positiva

5. Huracán Melissa causa preocupación en el Caribe colombiano: advierten oleajes de hasta 2,5 metros en La Guajira y Magdalena

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección Colombia Femenina sub 17Mundial femenina sub17Selección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.