Selección Colombia conoció rival para octavos de final en Mundial Femenino sub-17: fecha y hora del partido; estas son las llaves

La Selección Colombia femenina sub-17 que participa en el Mundial de la categoría en Marruecos, conoció su rival para los octavos de final.

Las cafeteras, que lograron su clasificación tras perder con España y vencer a Costa de Marfil y Corea, volverán a medirse a un rival asiático.

En esta oportunidad será Japón el seleccionado a vencer para seguir avanzando en el certamen orbital. Las niponas lograron ganar el grupo D gracias a la diferencia de gol, pues mantuvieron un reñido hombro a hombro con la selección de Paraguay, equipo con el que empataron en el último duelo de su zona y que no alteró las posiciones.

El duelo entre asiáticas y suramericanas fue bastante intenso, incluso, las de este lado del planeta estuvieron a punto de vencer a las japonesas, pero una pena máxima en tiempo añadido fue determinante.

El gol de Paraguay llegó a través de Berrío en el minuto 62, y Fukushima igualó en el 90+5, dejando el grupo en manos de Japón y en la segunda casilla a las suramericanas.

Ambos entrenadores realizaron cambios radicales en sus equipos, pues ya tenían la clasificación a octavos de final asegurada. El resultado fue un choque muy disputado, que parecía inclinarse a favor de Paraguay; sin embargo, hubo un final dramático cuando Japón recibió un penalti en el tiempo añadido tras una mano de la suplente Victoria Ucedo. Noa Fukushima dio un paso al frente y remató con un potente disparo para asegurar el primer puesto de grupo de Japón.

Hora y fecha para ver Japón vs. Colombia

Con este resultado quedó firmada la llave entre las asiáticas y Colombia, duelo que se disputará el próximo miércoles 29 de octubre desde las 2:00 p.m., hora colombiana.

Todas las llaves de octavos de final del Mundial Femenino Sub-17

Martes 28 de octubre

Brasil - RP China.

Estados Unidos - Países Bajos.

RPD de Corea - Marruecos.

Italia - Nigeria.

Miércoles 29 de octubre

España - Francia.

México - Paraguay.

Canadá - Zambia.

Japón - Colombia.

Cuartos de final

Sábado 1 de noviembre.

Domingo 2 de noviembre.

Semifinal

Miércoles 5 de noviembre.

Tercer lugar

Sábado 8 de noviembre.

Final

Domingo 9 de noviembre.

Colombia vs. Corea, el duelo que entregó la clasificación

La suplente London Crawford ingresó desde el banquillo para clasificar a Colombia a octavos de final y dejar a la República de Corea eliminada tras solo un punto en sus tres partidos.

Colombia perdió con España y luego derrotó a Costa de Marfil y Corea, para clasificar a los octavos de final. | Foto: FIFA

Crawford, quien entró al campo tras un primer periodo sin goles, reaccionó primero para rematar el balón tras un tiro libre profundo al área de Corea que causó confusión entre la defensa y el portero.