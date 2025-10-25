Selección Colombia sub-17 clasificó a la siguiente fase del mundial de la categoría, ¿cuál será su rival y cuándo vuelve a jugar?

La Selección Colombia sub-17 derrotó a su similar de Corea en el mundial de la categoría y avanzó a los octavos de final luego de quedarse con la segunda casilla del Grupo E.

¡𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐!



Nueva victoria de nuestra Selección Colombia Femenina Sub 17



🔜 Octavos de final



🇨🇴 1-0 🇰🇷#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/TqdP0ZujEY — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 25, 2025

Un solitario gol de London Crawford en el minuto 72 le dio la victoria y la clasificación a la segunda ronda de la cita orbital.

Colombia arrancó con una dura derrota contra España, favorita para quedarse con la copa, y luego se repuso venciendo a Costa de Marfil y a Corea del Sur.

⏱️ 72’ Goooooooooool de London Crawford Goooooooolazoooo de Colombiaaaaaa.



🇨🇴 1-0 🇰🇷#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/RsqLDrziJC — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 25, 2025

¿Qué viene para Colombia en el Mundial femenino sub-17?

Luego de confirmarse que España y Colombia fueron los dos clasificados por el Grupo E a los octavos de final del Mundial sub-17 que se disputa en Marruecos, solo queda esperar para que se conozcan los enfrentamientos de la siguiente fase.

Las cafeteras tendrán que esperar por quien gane el Grupo F entre Japón y Paraguay.

Lideradas por una impresionante Claudia Martínez, las suramericanas vencieron a Nueva Zelanda por 4-1 en su último partido y ahora se enfrentarán a Japón en un choque entre dos equipos que ya tienen asegurado su pase a octavos de final.

¿Qué está en juego en este emocionante duelo? Sencillamente, el primer puesto del Grupo F. Con una diferencia de goles ligeramente mejor, los gigantes asiáticos pueden conformarse con un empate para terminar primeros.

El próximo partido de Colombia será el miércoles 29 de octubre y sin importar el rival.

Por el lado de España, las favoritas al título esperan los resultados del Grupo D entre Canadá y Francia.

Ambas selecciones, ya clasificadas para los octavos de final, pero aún tienen mucho en juego en este partido, ya que ambos equipos aspiran a terminar primeros para evitar enfrentarse a un rival que podría ser más difícil en la siguiente ronda.

Canadá tiene una ligera ventaja, ya que su diferencia de goles es mejor que la de Les Bleuettes. “Queremos ir por la victoria sin dudarlo y creemos que somos capaces de lograrlo”, declaró la entrenadora canadiense, Jen Herst, a la FIFA. “La diferencia de goles es importante, por eso estoy contenta de haber marcado seis goles. Ojalá podamos liderar ese grupo”.

El duelo de España, también se jugará el 29 de octubre, pero a primera hora.

Tabla de goleadoras del Mundial Femenino sub-17 de Marruecos

El certamen ha estado parejo en cuanto a las anotacione sy así marcha la tabla de goleadoras:

5 goles

Giulia Galli – Italia.

4 goles

Zhou Xinyi – RP China.

Carlota Chacon – España.

Nyanya Touray – Estados Unidos.

3 goles

Lauren Malsom – Estados Unidos.

Giovanna Waksman – Brasil.

Claudia Martinez – Paraguay.

Yu Jong-hyang – RPD de Corea.

Julia Amireh – Canadá.

Kim Won-sim – RPD de Corea.

📸 ¡𝐔𝐧 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏𝐎 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨 𝐝𝐚 𝐓𝐎𝐃𝐎 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀! 🟡🟡🔵🔴



𝐀 𝐎𝐂𝐓𝐀𝐕𝐎𝐒 🚀#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/gyYvo98m87 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 25, 2025

2 goles

Zeng Yijie – RP China.

Anna Quer – España.

Chen Ruilin – RP China.

Lys Fraiche Tiwa – Camerún.

Thais Gallais – Francia.

Noa Fukushima – Japón.

Silvia Cristóbal – España.

Fang Zhenzhu – RP China.

Gi Iseppe – Brasil.

Mayssa Baha – Marruecos.

Citlalli Reyes – México.

