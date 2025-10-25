Luis Díaz recibió la confianza de Vincent Kompany para enfrentar al Borussia Mönchengladbach en un partido que medía al líder absoluto de la Bunsdeliga, el Bayern Múnich, y al colero.

🇨🇴 Roja por esta falta a Luis Díaz en el #BorussiaMönchengladbach vs. #BayernMunich pic.twitter.com/Jwv3LrGIPW — Pipe Sierra (@PSierraR) October 25, 2025

😳 La roja que GENERÓ Luis Díaz tras la falta de Castrop



pic.twitter.com/U7TQShB5KC — Cuid Sports (@cuidsports) October 25, 2025

Sobre el minuto 19, y ante un dominio claro del conjunto del colombiano, Castrop Jens fue protagonista por una acción que puso en riesgo la integridad del guajiro, quien recibió una fuerte patada en su pierna derecha.

El jugador local fue con los taches arriba e impactó al talentoso delantero, quien cayó de inmediato con claras muestras de dolor.

Como consecuencia de la acción, Castrop Jens vio la tarjeta roja y favoreció a los visitantes que demoraron en abrir en marcador.

El técnico de Bayern Múnich Vincent Kompany ha respaldado al colombiano Luis Díaz. | Foto: AP

Un segundo tiempo contundente

Aunque sobre el papel parecía un partido fácil y un rival cómodo, el Bayern Múnich tuvo que trabajar más de la cuenta para poder doblegar al Borussia Mönchengladbach.

Aunque jugó con un futbolista menos desde el minuto 19, los orientados por Kompany no pudieron hacer mayor cosa para abrir el marcador en los primeros 45 minutos.

El conjunto local decidió entregarle la pelota y refugiarse en su campo para evitar una goleada que complicara más su situación en el torneo local.

Costó, pero se pudo...



¡VAMOOOOOOS! pic.twitter.com/XFA8QJFj95 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) October 25, 2025

Los goles tardaron en llegar pero finalmente, al minuto 64 Joshua Kimmihc pudo romper la piola y darle la ventaja al Bayern Múnich, que de esta manera encaminó una goleada 3-0.

El segundo en manifestarse en el marcador fue Raphael Guerreiro, al minuto 69, quien capitalizó una acción que le permitió aumentar la ventaja para los visitantes y de esta manera poder darle manejo a un partido en el que el rival había renunciado a atacar.

Para el minuto 81 apareció Lennart Karl, quien dictó sentencia anotando un lapidario tercer gol que sumió en lo profundo de la tabla al Mönchengladbach y que consolidó al conjunto de Luis Díaz en lo más alto de la tabla y con récord de partidos ganados.

Con esta victoria el Bayern Múnich acumula 24 puntos y una campaña perfecta, tras haber conseguido 8 victorias en igual número de partidos disputados en la Bundesliga.

Así mismo, toma importante ventaja sobre el segundo de la clasificación, el Leipzig, que tras 8 encuentros ha acumulado 19 puntos producto de 6 victorias, un empate y una derrota.

Luis Díaz ha sido clave en la actual temporada del Bayern Múnich. | Foto: FC Bayern via Getty Images

El próximo encuentro del cuadro de Kompany será ante el Colonia, por la Copa de Alemania, y luego enfrentará al Bayern Leverkusen por Bundesliga, todo esto antes de medirse el 4 de noviembre al PSG por Champions League, dos de los cinco equipos que acumulan puntaje perfecto en este nuevo formato del tonero de clubes más importantes del mundo.

En ese certamen, el cuadro alemán ha disputado 3 partidos y acumula 9 puntos, ubicándose en el segundo lugar, justamente por debajo del PSG en la tabla de clasificaciones.