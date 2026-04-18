Argentina vs. Colombia HOY, por Liga de Naciones Femenina: hora y canal para ver en vivo

Este sábado la Selección Colombia Femenina vuelve a la acción en la Liga de Naciones Femenina y espera completar su participación durante abril logrando la tercera victoria consecutiva, luego de lo que fue ganarle a Venezuela (2-1) y Chile (2-0).

Ante Argentina, en condición de visita, será el partido más duro de este triple fecha. Además, porqué será contra quien pelea por la cima de la tabla de posiciones.

Las celestes viene de medirse ante los mismos rivales de la Tricolor, habiendo logrado también triunfos: ambos en condición de visita por 0-1 y 1-2, respectivamente.

Después del partido de Colombia en el estadio Caldera de Lanús, las dirigidas por Ángelo Marsiglia deberán esperar hasta junio para volver a reunirse. En dicho mes jugarán las fechas 7 y 8, ante Uruguay y Paraguay.

Hora y canal para ver Argentina vs. Colombia

Argentina vs. Colombia

Fecha 7 - Liga de Naciones Femenina

Hora: 6:00 p.m.

Canal: Caracol Televisión, RCN y DirecTV.

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Así va la Liga de Naciones Femenina

Argentina y Colombia el pasado martes y ampliaron su ventaja en la Liga de Naciones femenina, donde despegan como favoritas en Sudamérica para llevarse los dos boletos directos al Mundial de Brasil 2027.

En la cima de la tabla con 13 puntos y separadas apenas por la diferencia de goles, ambas selecciones se medirán el sábado en el cierre de la triple jornada del torneo, que además entrega boletos a un repechaje intercontinental para el tercer y cuarto lugar.

Argentina se lidera la clasificatoria sudamericana tras vencer 2-1 a una aguerrida Venezuela.

Las argentinas se impusieron con goles de Agostina Holzheier (7′) y Florencia Bonsegundo (57′), que por ahora es la goleadora del torneo con cuatro anotaciones.

Por la Vinotinto anotó Bárbara Olivieri en el 86′. El juego ordenado y de mucho desgaste físico que planteó Venezuela, no le alcanzó para volver a la zona de clasificación directa.

Las colombianas derrotaron 2-0 a Chile con un gol de su estrella Linda Caicedo (14′) y con un cuestionado penal que convirtió Manuela Vargas (90+5′).

Colombia venció a Chile en Liga de Naciones Femenina. Linda Caicedo anotó uno de los goles del 2-0 final en Cali. Foto: Jorge Orozco / El País

Venezuela y Chile son los equipos con mejores opciones para quedarse con el boleto al repechaje, pues enfrentarán a los equipos con menos rendimiento en la tabla.

El sábado, la Vinotinto medirá fuerzas con Bolivia, última en la clasificación.

Con un juego muy discreto, Bolivia cayó 2-1 frente a Uruguay y quedó sin opciones de pelear por un cupo directo a la cita mundialista.

Esperanza Pizarro firmó la sentencia de la Verde con dos tantos (61′ y 87′). Las anotaciones salvaron el honor de las uruguayas, pero no sirven para sacarlas del penúltimo puesto.

Cielo Veizaga anotó para las del Altiplano en el 78′.

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Las bolivianas suman un punto en seis jornadas y han encajado 19 goles.

Chile, de su lado, enfrentará a Uruguay en la siguiente jornada.

En Cusco, Perú igualó 1-1 con Paraguay. Un autogol de la peruana Yomira Tacilla puso al frente a la Albirroja en el minuto 18′.

Las peruanas consiguieron recuperarse en el segundo tiempo con una anotación de Luz Campoverde (50′).

Con el empate, peruanas y paraguayas mantienen el quinto y sexto puestos de la clasificación.

*Con información de AFP.