Cuatro datos curiosos de importante personaje de Star Wars: The Acolyte

El pasado martes 4 de junio se estrenó en la plataforma de streaming Disney+ una nueva serie que está inspirada en el universo de Star Wars, la cual ha logrado causar expectativas en los seguidores de la película.

Star Wars: The acolyte, es una nueva producción llena de misterio que está cargada de giros que transportan a los fans a tiempos antiguos de la ‘Alta República’ en los que la ‘orden Jedi’ gozaba de prosperidad y estaban en la cima de su poder.

Jedi Master Indara (Carrie-Anne Moss) in Lucasfilm's THE ACOLYTE, exclusively on Disney+. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. | Foto: Christian Black / Lucasfilm Ltd.

Durante los diferentes eventos que ocurrirán, el ‘maestro Sol’ (interpretado por Lee Jung-jae) deberá enfrentar diferentes circunstancias que ayudarán a que surjan rasgos positivos y oscuros de su personalidad, lo cual hace que sea un personaje profundo y complejo.

Disney+ comparte imágenes de la presentación que se realizó el día de ayer en Nueva York para la nueva serie de Lucasfilm, Star Wars: The Acolyte. Amandla Stenberg, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson y Margarita Levieva se unieron a Leslye Headland, creadora y productora ejecutiva, para celebrar el estreno de la serie en este evento que contó con la proyección de sus dos primeros episodios, los cuales estarán disponibles a partir de hoy a las 8:00pm en la plataforma.

Con una fuerte impronta de misterio, y llena de giros inesperados, la nueva producción de la saga, que presenta un nuevo episodio todos los martes a las 8:00pm transporta a las audiencias a tiempos anteriores a los de las precuelas (STAR WARS: LA AMENAZA FANTASMA, STAR WARS: EL ATAQUE DE LOS CLONES y STAR WARS: LA VENGANZA DE LOS SITH, disponibles también en Disney+), adentrándose en una era nunca antes explorada en acción real: la Alta República. Se trató de una época de gran prosperidad y paz en la que los Jedi estaban en la cima de su poder.

Y las novedades no terminan ahí: la historia también introduce una colección de nuevos personajes envueltos en una impactante ola de crímenes. Entre ellos se encuentra el Maestro Sol (Lee Jung-jae), una pieza fundamental para el conflicto del relato que es el foco de un nuevo video de contenido adicional que ya se encuentra disponible.

¿Qué se conoce de Sol, de Star Wars?

Es interpretado por el reconocido actor surcoreano Lee Jung-jae

Leslye Headland, creadora y productora ejecutiva de la serie, cuenta que estaba escribiendo el personaje del Maestro Sol cuando vio al reconocido actor surcoreano Lee Jung-jae en la popular serie de 2021 El juego del calamar. “Dije: ‘Ese es Sol’. Exhibió un auténtico abanico de emociones”, cuenta Headland en el nuevo video de detrás de cámara, y agrega: “J.J. sabe cómo pasar de ser temible a ser sumamente conmovedor. No conozco muchos actores que puedan hacer eso”.

(L-R, front row): Yord Fandar (Charlie Barnett), Jedi Padawan Jecki Lon (Dafne Keen) and Master Sol (Lee Jung-jae) in Lucasfilm's THE ACOLYTE, exclusively on Disney+. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. | Foto: Christian Black / Lucasfilm Ltd.

El personaje representa el tema central de la serie: la dualidad

Al dar vida a Star Wars: The Acolyte, Headland se basó desde la génesis del proyecto en el tema de la dualidad, explorado a través de la luz y la oscuridad que yace en la Fuerza, y específicamente al interior de la Orden Jedi. "Los Jedi en la mayoría de las historias de STAR WARS son monolíticamente buenos. Toda institución, sin importar cuán grande, noble y buena sea, tiene individuos dentro de ella. Y todos los individuos son falibles y defectuosos”, señala la realizadora. Y Sol no es la excepción. En línea con el tema central de la serie, se espera que el personaje atraviese circunstancias en las que afloren ambos costados de su esencia y permitan comprender la complejidad de su rol.

Luce increíble cuando pelea

Las artes marciales tienen fuerte presencia en la nueva serie, y el elenco debió entrenar intensamente para lograr grandes escenas de lucha con sables láser. Tanto Headland como el resto del elenco asegura que Sol se destaca cuando combate. “Lee Jung-jae brilla maravillosamente en este papel y luce fantástico cuando pelea. Es algo así como una danza”, comenta la actriz Amandla Stenberg, quien interpreta a Mae.

Scene from Lucasfilm's THE ACOLYTE, exclusively on Disney+. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. | Foto: Lucasfilm Ltd.

Se conecta de distintas maneras con el resto de los personajes principales