Informe especial: San Andrés y Providencia S.O.S

María Antonia Chinkousky se fue en un grupo de 12 amigos a bucear a la isla. Llegó el martes de la semana pasada y el huracán la encontró en la mitad de este plan idílico. “Había familias con bebés a las que no les quedó nada. No tenían donde pasar la noche”, cuenta. Un avión llegó a rescatarlos después de que pasara la tormenta. “Cuando vimos la pista limpia fue un alivio. El aeropuerto era una casa y no había casa, pero la torre de control estaba en pie. Es un milagro que no haya pasado nada. De la isla no quedó nada, pero la comunidad se salvó. Ellos nos necesitan mucho”, dice.