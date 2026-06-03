Westcol le responde a Santiago Osorio del Pacto Histórico y le lanza pregunta: “¿Cuánta platica se ha robado en la política?"

Como si la campaña presidencial de Iván Cepeda no tuviera problemas, ahora unas declaraciones de Santiago Osorio generaron la cancelación de una transmisión en directo del candidato presidencial con el creador de contenido Westcol.

Por esa razón, en el Pacto Histórico hay una molestia con el congresista caldense porque el espacio era clave para buscar remontar la derrota en la segunda vuelta presidencial.

A Osorio, quien se ha caracterizado por un modesto trabajo legislativo, le dio por insultar al creador de contenido por la entrevista que le hizo al candidato Abelardo de la Espriella.

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“¿Quién pagó los vuelos privados en los que se movió?”, criticó Osorio, lo que generó un cruce de trinos con el creador de contenido que se mostró molesto.

Westcol afirmó en una transmisión que esa fue una de las razones para dejar de insistir en la búsqueda de ese espacio. “Resulta que un congresista del Pacto Histórico, del equipo personal de Cepeda, me acusa y me dice que soy un ladrón, que a mí me pagaron un jet privado;me lo estoy ganando a pulmón, a mí no me importa si me dice vendido, pero yo vengo del lodo, a mí nadie me puede decir que me pagaron algo cuando no he recibido un centavo de nadie de la política”, aseguró; además, aclaró que ha logrado amasar su fortuna gracias a su trabajo en los entornos digitales.

En el Pacto Histórico hay molestia con Osorio porque algunos creen que la pelea fue innecesaria y que afectó a la campaña, ya que Westcol tiene millones de seguidores que podrían inclinar la balanza en las urnas.

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Pero el tema no quedó ahí y el creador de contenido se fue contra el congresista por redes sociales. La molestia se dio porque Osorio le dijo que era un estudiante de primaria.

“De primaria pero con trabajo honesto y honrado. Desde abajo y a pulmón, Usted señor, ¿cuánta plática se ha robado en la política? Ya que si piensa que todo el que está con políticos le pagan es por que debe estar bastante untadito", le dijo Westcol a Osorio.

Agregó: “Muchas personas no nacimos privilegiados para tener la educación que le dieron sus padres, a muchos nos toca estudiar con lo que tenemos, desplazados de la guerrilla durante muchos años. Pero eso no lo va a entender, ustedes se creen muy intelectuales por leer libros y tener buena educación, se creen superiores, pero cuando los de abajo cogemos pista es su primer argumento de defensa es nuestra falta de educación, lo que supuestamente apoyan”.

Por cuenta de las declaraciones de Santiago Osorio, Iván Cepeda no tendría el espacio para ser escuchado por millones de seguidores de WestCol. Foto: Suministrado a SEMANA

Además, el creador de contenido publicó una serie de fotos del congresista cuando trabajaba con otros gobiernos y le recordó que cambió muy rápido de ideología.

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“Pa que le voy a responder a alguien que cambia de izquierda a derecha dependiendo quién le dé más plática...ese es un vendido que viene a buscar atención”, dijo.

Westcol mencionó que buscaba la entrevista con Cepeda para dar a conocer a sus seguidores esa posición y que, si la hubieran aceptado, lo habría escuchado como lo ha hecho con todos los personajes políticos de distintos sectores a los que ha entrevistado, como el presidente Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe y el candidato Abelardo de la Espriella. Sin embargo, tras los roces con el petrismo, esa posibilidad parece cada vez más lejana.

Recientemente la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda presentada por el abogado Jamer Andrés Chica Castro en contra de la elección del representante a la Cámara por Caldas Santiago Osorio Marín, del Pacto Histórico y la Alianza Verde, para el periodo 2026-2030, para el cual obtuvo 26.94 votos.

Según el demandante, el congresista no podía haberse inscrito en las listas del Pacto Histórico, pues él no participó en la consulta interna que se hizo en esa colectividad en octubre de 2025 para decidir quiénes harían parte de ese proceso.

Para el abogado, la coalición que se conformó para el departamento de Caldas entre la Alianza Verde y el Pacto Histórico habría “violado” la Constitución y la Ley “al no respetar los resultados de las consultas que son de obligatorio cumplimiento”.