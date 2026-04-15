La reacción del DT del Real Madrid tras el gol de Luis Díaz que lo condenó en la Champions: “Expulsión inexplicable”

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, quien tambalea en el cargo, consideró como “inexplicable” la expulsión de Eduardo Camavinga en la derrota 4-3 contra el Bayern Munich, que consumó la eliminación de la Champions League para el equipo merengue.

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“Es una expulsión inexplicable que creo que todavía nadie entiende”, se quejó Álvaro Arbeloa tras el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en el Allianz Arena.

“Por eso esa sensación de injusticia, de enfado y el dolor que sienten mis jugadores de ver cómo el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que han hecho en el campo se ha tirado por por tierra en una acción como la que ha tenido el árbitro”, consideró desde Alemania.

Camavinga fue expulsado en el minuto 86 por doble amonestación y tras su salida, apenas en segundos, le llegó la avalancha bávara que lo eliminó de la Champions. Luis Díaz pegó primero al minuto 88 y luego fue el turno de Michael Olise en la reposición, que dieron la victoria al Bayern Múnich y el pase a semifinales.

Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid. Foto: Getty Images

“Creo que la afición tiene que estar muy orgullosa de sus jugadores, de cómo se han dejado el alma, la vida, de la personalidad que han demostrado”, añadió el técnico merengue.

¿Álvaro Arbeloa sigue en el Real Madrid?

Fuera de la Copa del Rey y con LaLiga muy complicada, prácticamente servida para el FC Barcelona, la Champions League era la única posibilidad que le quedaba al Real Madrid para evitar una segunda temporada en blanco. Todo se fue al piso y ahora se analizan cambios drásticos.

“A partir de ahora nos quedan algunos partidos que jugar y como siempre, defender este escudo al máximo, como han hecho estos jugadores hoy”, explicó Arbeloa, en un remate de temporada sin nada por qué pelear.

Álvaro, nombrado como DT del Real Madrid a principios de año en sustitución de Xabi Alonso, aseguró que no le preocupa cuál pueda ser su futuro.

“Entenderé todas las decisiones que puedan tomar en el club. Las entenderé perfectamente”, dijo Arbeloa, en medio de rumores que colocan, por ejemplo, a Didier Deschamps como su reemplazo.

“Si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid, porque este año no vamos a ganar la decimosexta”, aseguró el entrenador español.