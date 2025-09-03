Se conoce lo peor para Mayra Ramírez: Chelsea le confirmó lamentable noticia a Colombia

Para el seleccionado femenino de Colombia aún quedan compromisos pendientes tras la disputa de la Copa América.

Uno de esos será la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, en el que busca el cupo a la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

En dicho certamen se esperaba que estuvieran las mejores del país, entre las que se encuentran Linda Caicedo y Mayra Ramírez.

Mayra Ramírez es la atacante por excelencia de Selección Colombia | Foto: Getty Images

Infortunadamente, en las últimas horas se conoció desde Inglaterra que la número 9 no volverá a jugar en lo que resta de 2025.

A raíz de una lesión sufrida en un amistoso reciente con Chelsea, el técnico nacional, Ángelo Marsiglia, se priva de poner tener a una de sus jugadoras más peligrosas.

Según lo dio a conocer en las últimas horas el cuadro londinense, la atacante debió pasar por el quirófano para una intervención de gravedad.

“Chelsea puede confirmar que Mayra Ramírez se ha sometido a una cirugía por una lesión en el tendón de la corva sufrida durante nuestro amistoso contra el AC Milán el fin de semana pasado”, informan las Blues.

“La delantera regresó al Chelsea este verano después de llegar a la final de la Copa América Femenina con Colombia, y fue seleccionada para comenzar en el amistoso del fin de semana pasado contra el equipo italiano”, agregan.

Adicional a esto contaron cómo procedieron como club, en busca de darle tratamiento al malestar que padeció Ramírez.

🚨Mayra Ramírez se perderá lo que resta del 2025 tras una rotura del isquiotibial derecho, la operación fue exitosa. Se espera su regreso en 2026.



Mayra Ramírez will miss the rest of 2025 following successful hamstring surgery. She is expected to be back on the pitch in 2026. pic.twitter.com/F4PC88cp5k — Laura Bernal B (@laurabernalb_) September 3, 2025

“Desafortunadamente, Mayra tuvo que ser reemplazada en el minuto 34 luego de sufrir una lesión durante el partido que requirió cirugía”, indicaron.

“Ahora comenzará un período de rehabilitación con el apoyo de nuestro equipo médico y estará fuera de acción por un tiempo”, cerraron contando lo que le depara para el futuro de la nacida en Ubaté.

Debut de Colombia sin Mayra

En algo más de un mes el combinado patrio empezará su camino en el certamen de selecciones antes mencionado.

Hace un par de semanas, la Federación Colombiana de Fútbol informó “que Medellín ha sido designada como la ciudad sede para el debut de la Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina".

Mayra Ramírez, número 9 de la nómina de Colombia Femenina. | Foto: AFP

“El encuentro inaugural será el próximo viernes 24 de octubre de 2025, cuando el combinado nacional se enfrente a la selección de Perú en la Fecha 1 de la competición”, se informó sobre la fecha y rival.

En cuanto a cómo se jugará y las chances de Colombia para clasificar: “Otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027: dos directos y dos para el repechaje intercontinental”.

“El campeonato se disputará entre octubre de 2025 y junio de 2026, bajo un sistema de todos contra todos en una única fase", explican del formato.

“En total, se llevarán a cabo nueve jornadas: en cada una se enfrentarán ocho selecciones, mientras que una quedará libre, garantizando así el descanso rotativo de todos los equipos”, añaden.