Estrella de Selección Colombia femenina intentó quitarse la vida dos veces: “estuve a punto”

Katherine Tapia fue la arquera titular de la Selección Colombia femenina en la más reciente Copa América jugada en Ecuador.

En varias de las fases, la golera se vistió de heroína para salvar los intereses del equipo que llegó a la final ante Brasil.

Aunque lo deportivo es sumamente importante, hoy día, después de su revelación de cercanía al suicidio, lo que más que destaca fue la valentía para salir adelante.

Katherine Tapia en la reciente Copa América Femenina | Foto: Getty Images

Según lo contado al programa Los Informantes, de Caracol Televisión, en dos ocasiones, quiso acabar con su vida.

“Ya mi estómago no aguantaba más medicación. Yo perdí 12 kilos”, confesó en una reciente charla con el citado medio.

Después de eso, con absoluto dolor aún por los episodios vividos, fue que dio cuenta de lo que intentó hacer en soledad.

“Fueron cinco meses que estuve así depresiva, tanto que intenté quitarme la vida dos veces tomando medicamentos”, reveló Tapia.

Para fortuna de ella, sus seres queridos y el país entero que hoy goza de su talento, algunas llamadas le frenaron de esa determinación.

“Cuando lo intenté la primera vez me llamó mi mamá cuando lo iba a hacer. Y yo dije ‘perdón Diosito’”, dijo la golera que milita en Palmeiras.

“La segunda vez me llamó una amiga, y yo ahí reaccioné y dije ¿qué estoy haciendo? No lo había hecho, estuve a punto de tomarme las pastillas”, aseguró.

Esta deseo repentino que tuvo la guardameta se habría dado luego de lo que la decepción de no ir al Mundial de Nueva Zelanda, en 2023.

Una lesión para ese momento sacó a la exmiembro del ESMAD de la cita orbital en donde Colombia brilló llegando a cuartos de final.

Tapia y la charla con Marta

A escasos segundos de ser campeonas continentales se quedaron Tapia, y la camada de jugadoras que estuvieron en la reciente Copa América.

Marta, de Brasil, con su experiencia, entró para cambiar la historia del juego definitivo en menos de 10 minutos.

Después de la tanda de penales, las ganadoras fueron las brasileñas, pero el reconocimiento a las cafeteras no faltó.

Marta calificó a Colombia como una potencia del fútbol femenino en Sudamérica | Foto: Captura Gol Caracol

Uno que fue completamente sonoro, fue el hecho por la capitana brasileña a su colega del arco, Katherine Tapia.

“Sigue con las chicas, siempre apoyándolas. Colombia es una potencia en Sudamérica, pero tienen que ser una potencia afuera también”, manifestó Marta en un audio filtrado por el Gol Caracol.

La capitana de Brasil cerró ofreciendo su apoyo a futuro. “Cuenten con nosotros”, agregó.

En busca de la revancha

Pasar la página es una obligación de todas las selecciones nacionales después de una decepción como la vivida hace poco en Ecuador.

Ahora, por lo que precisa ocuparse es por la Liga de Naciones Femenina que tendrá que enfrentar el equipo que dirige Ángelo Marsiglia.

Allí de seguro estará Tapia, quien desde su posición buscará aportar para la consecución del cupo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.