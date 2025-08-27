Colombia no para de sonar en el mercado de fichajes del fútbol mundial. Bien sea con jugadores o jugadoras, cada vez más nombres hacen parte de negocios multimillonarios.

En las últimas horas de este miércoles, 27 de agosto, se supo de un nuevo traspaso que retumba por ser considerado el “más alto en la historia” del país.

Ivonne Chacón saldría del Levante de España con rumbo a Estados Unidos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Se trata del que está a punto de cerrarse con la atacante Ivonne Chacón, quien “está a mínimos detalles de convertirse en la futbolista colombiana de traspaso más alto en la historia”, afirma el periodista, Julián Capera, de ESPN.

El club que busca sellar esa transacción es Chicago Stars FC, quien “pagará la cláusula de salida al Levante (cerca de 500 k€)” Es decir más 500 mil dólares.

Como dato no menor, dicho negocio “superará la operación de Mayra Ramírez al Chelsea”, la cual aparecía como la más importante en el fútbol femenino.

Chacón hará historia para Colombia

Quien surgiera en Independiente Santa Fe hace un par de años, en la última temporada con Levante UF logró tener un rendimiento alto de 32 partidos, con 13 goles anotados.

Justo esa buena campaña es la que haría que el club que busca ficharla se interese al punto de pagar la cláusula de tan alto valor al club español.

De confirmarse todo, el cuadro de Estados Unidos sería el quinto club de la carrera de la bogotana tras sus pasos por Independiente Santa Fe, Millonarios, Valencia y Levante UF.

Su paso por Selección

Hacia 2023, la jugadora tuvo el mejor de sus rendimientos con el equipo nacional; esto durante la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda.

Haciendo parte de un equipo que ilusionó al país, Chacón aportó para llegar a los cuartos de final de dicho certamen internacional.

Ivonne Chacón, partícipe de la Selección Colombia Femenina. | Foto: Getty Images

Después de ello fue perdiendo espacio por una decisión técnica de Ángelo Marsiglia, pero ha mantenido su nivel en lo más alto dentro los clubes en que ha estado.

En cuanto a los títulos conseguidos en su trayectoria, con 27 años ostenta tener como el más importante el trofeo de Liga Femenina con Santa Fe.

Legado en Levante

A principios de 2025, la colombiana se hizo un espacio en la historia de Levante luego de haber marcado el gol que cortó una larga racha de Barcelona en España.

“Barcelona no perdía un partido de Liga F desde el 21 de mayo de 2023 (2-1 en campo del Madrid CFF)”, recordaba el estadígrafo MisterChip.

“Fin a una racha de 46 partidos ligueros consecutivos sin perder”, fue lo que logró cortar la colombiana Chacón.