Sobre los artistas

Hasta ahora, el cartel musical, el factor principal del evento, la razón por la cuál tiene lugar, luce así de nutrido. Se destacan artistas como Brokix (CO), Hamilton (CO), Immasoul (MX), Rap Bang Club (CO), Te vi en un planetario (MX), Vale Acevedo (AR) y Zeballos & Knak (UY).