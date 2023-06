Shakira dejó en visto a Bizarrap y otros detalles desconocidos de la Music Session #53 contra Piqué: “nunca censuraría”

Shakira acaba de dar a conocer al mundo su más reciente sencillo Copa Vacía, interpretado junto a Manuel Turizo y ahora se conocieron los detalles de la colaboración de la colombiana con Bizarrap en la Music Session #53, quizá la canción que más dio de qué hablar desde la separación con Gerard Piqué.

El productor argentino, que recién lanzó un sencillo con Raw Alejandro, fue invitado al programa televisivo El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, y contó cómo fue el proceso de grabación con una de las artistas más queridas en el planeta, Shakira.

Una de las preguntas que ha rondado en los seguidores de Shakira es si ella le escribió a Bizarrap o, por el contrario, fue él quien se comunicó con ella para sacar adelante una canción que fue tendencia en redes sociales al menos cuatro días y portada en la prensa rosa.

Shakira y Bizarrap dieron de qué hablar en el mundo por la Music Session #53. - Foto: Especial para El País

Según el argentino, él le escribió a Shakira, pero ella tardó un tiempo en responderle, hasta que uno de sus hijos la convenció para colaborar con él, aunque no precisó si fue Milan o Sasha.

“Yo hablé con ella porque le escribí y no lo vio. Yo me la jugué, porque no sabía que me iba a responder. Me respondió un tiempo después y me dijo que su hijo estaba insistiendo para hacer una canción conmigo”, contó.

Bizarrap también contó que luego de llegar a un acuerdo para trabajar en la canción, que en realidad fue una ‘tiradera’ a Gerard Piqué y Clara Chía, viajó hasta Barcelona, donde vivía la colombiana antes de mudarse a Miami. Así mismo, dejó claro que no le vi rollo a la explícita letra.

“Fui yo a Barcelona a su casa y ahí hicimos la canción. Yo siempre permito a los cantantes que hablen en las canciones de lo que quieran, diciendo lo que sienten”, manifestó.

La 'tiradera' de Shakira a Piqué incluyó la frase "cambiaste un Ferrari por un Twingo", interpretada por los fans como una comparación con Clara Chía, actual pareja del exfutbolista. - Foto: Montaje con fotos de: YouTube Bizarrap/Instagram Jordi Martin (jordimartinpaparazzi) y Twitter @Nico_Crux

“Nunca censuraría”, añadió Bizarrap, quien aseguró que el éxito de una producción no solo depende de la búsqueda de hacer buena música, sino de la relación con el artista que colabora. Y con Shakira congenió a la perfección.

Expectativa por ‘Copa vacía’, de Shakira y Manuel Turizo

“Bien o mal, pero que hablen”, dice un adagio, y Shakira es el mejor ejemplo. Desde hace un año, la colombiana no ha dejado de figurar en los medios de comunicación. El fin de su relación con Piqué, la Music Session junto a Bizarrap, la mudanza a Miami, el supuesto romance con Lewis Hamilton, el Acróstico dedicado a sus hijos... Siempre hay conversación en torno a ella.

Este 29 de junio, no solo se continúa haciendo eco a la entrevista que brindó en conversación con People en Español, en la que hizo referencia a la traición de Gerard Piqué con Clara Chía mientras que su papá, William Mebarak Chadid, padecía quebrantos de salud.

Shakira estrenará este jueves el tema 'Copa Vacía' junto a Manuel Turizo. - Foto: Instagram

La barranquillera también está generando expectativa por el lanzamiento de Copa vacía, una canción en la que colaboró Manuel Turizo y de la que se ha estado hablando desde el pasado febrero. El que promete ser su nuevo éxito musical estará disponible en las plataformas digitales a las 8 p. m. de este 29 de julio.

Las últimas horas, por ejemplo, subió un adelanto del videoclip, solo que silenciado. En las imágenes se ve a Manuel Turizo rescatándola bajo el mar y a ella haciendo las veces de sirena, como se había vaticinado, luego de que se filtrara la portada del sencillo.

También, llama la atención una escena en la que se ve a Shakira en medio de basura, de empaques plásticos, a orillas de la playa, que tendrían como trasfondo su activismo en pro del cuidado medioambiental. Incluso se ve una rata dentro del basurero en el que aparece la artista acostada.