Lina Tejeiro volvió a enfadarse con un programa de televisión: “Ya no parece un programa matutino, sino de chismes”

La actriz no quiere hablar públicamente de Andy Rivera, pero no dejan de preguntarle por él. Esto fue lo que ocurrió.

Lina Tejeiro volvió a expresar su inconformismo hacia quienes le preguntan por su ruptura amorosa con Andy Rivera, pese a que ni siquiera fue su pareja más reciente, específicamente a un programa matutino de la televisión colombiana.

La actriz fue entrevistada por el programa de entretenimiento Lo sé todo, en donde, al parecer, le preguntaron por el cantante de música urbana, a juzgar por sus gestos en un avance del programa publicado en redes sociales.

Tras la expresión de Lina Tejeiro, quien la entrevistaba le dijo: ”Pero no solamente fue Lo sé todo, porque yo vi unas historias suyas quejándose”. Las historias en mención fueron las que dedicó para manifestar su malestar hacia Día a Día, ya semanas atrás.

Lina Tejeiro luciendo sus curvas al natural en Instagram. - Foto: instagram @LinaTejeiro

La respuesta de la productora de contenido al periodista fue, al parecer, una pulla contra Día a Día, aunque no se refirió explícitamente hacia el programa. “Otro programa, que ya no parece un programa matutino, sino de chismes…”, comentó Lina Tejeiro.

Lo mejor, sin embargo, fue cuando que después de esa primera frase tomó el micrófono del periodista que conversaba con ella para desahogarse: “Pero es que el chisme fue que cambiaron de director del programa de chismes para el programa matutino y por eso pasa que el programa matutino parece de chismes”.

Lina Tejeiro y Andy Rivera. - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro y @andyrivera

Como era de esperarse, la publicación de Lo sé todo no solo generó miles de ‘me gusta’, sino un sinnúmero de comentarios, entre los que sobresalen: “Ella no tira la piedra y esconde la mano… Se sabe claramente que es Día a Día por qué ella se molestó y se los dijo frente a cámaras”; “lo que pasa es que hay mucha gente en ese set, todos quieren hablar a la vez, todos quieren llamar la atención” y “a ella no le gusta nada, como complicada la señora”.

La pregunta en Día a Día que le incomodó a Lina Tejeiro

Una de las dinámicas que utiliza Día a Día para hablar con los invitados es jugar al Jenga, que consiste en que el famoso jugador saca una ficha y en esta hay un número que contiene una pregunta. Y en la conversación con Lina Tejeiro todo iba bien, hasta que salió una pregunta que no le agradó mucho a la famosa.

“¿Por qué se acabó tu relación con Andy Rivera?”, fue la pregunta que le salió a la actriz. En ese momento, la influenciadora se mostró incómoda y dijo que se había confundido de programa y se sentía en La Red. Luego, Jhovanoty le repitió la pregunta al ver que la actriz estaba tratando de evadir la pregunta.

A la actriz le 'colmaron la paciencia' por preguntas sobre su pasada relación con el cantante de música urbana. - Foto: Tomadas de Instagram @diaadiacaracoltv y @andyrivera - Montaje: SEMANA

“¿Por qué todo lo quieren saber? Hay cosas que uno no puede saber por qué son parte de la privacidad de cada persona”, respondió Lina Tejeiro y de fondo se pudo escuchar a Carolina Cruz afirmar que estaba de acuerdo con las palabras expresadas por la joven.

Pues bien, las cosas no terminaron ahí, ya que una vez culminó el programa matutino, Lina Tejeiro aprovechó para pronunciarse sobre lo que había pasado en ese momento y el cómo se había sentido ante la pregunta. Además, fue contundente sobre la insistencia de indagar sobre una relación que ya pasó.

“Mi gente les cuento que ya salí de Día a día, fue una entrevista demasiado linda, me divertí mucho, la pasé muy bueno (…) Pero sí tengo qué confesar que más que molestarme la pregunta, me tomó por sorpresa porque estoy acostumbrada a que en este tipo de entrevistas, donde me invitan a hablar de mis proyectos, pues realmente no toquen mi vida personal”, dijo la también modelo, a través de historias en su cuenta oficial de Instagram.