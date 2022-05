El personaje ha sobrevivido a la fiebre y es posible que regrese a ´Fear The Walking Dead´ en el futuro.

Estrella de ´Fear The Walking Dead´ deja la serie tras siete temporadas, ¿de quién se trata?

Tras siete temporadas, Alycia Debnam-Carey abandona Fear The Walking Dead. El episodio 7x15, titulado ´Amina´, reveló el destino de su personaje, Alicia Clark, que ha pasado parte de la última entrega buscando un misterioso lugar llamado Padre.

Alicia transmitió un mensaje por radio en el que les decía a los supervivientes que buscaban Padre que tenían que dirigirse a la Torre, pero una pelea con Strand provocó un incendio que atraía a los caminantes radiactivos hacia el lugar. De esta manera, el grupo de Alicia tiene que evacuar el área antes de que los muertos radiactivos se quemen y liberen radiación en el aire.

Alicia, que tiene visiones y fiebre, sigue a una niña enmascarada. Tras mostrar una mordedura curada en su brazo, la niña le dice a Alicia que necesita llegar a la Torre para poder ponerse en contacto con un amigo que puede salvarla y llevarlos a Padre.

Fuera de la Torre en llamas invadida por los muertos, Alicia se desmaya antes de poder entrar y advertir a los otros que escucharon su mensaje. Un pájaro lleva a Alicia a la azotea de la Torre en llamas, donde la niña enmascarada revela el nombre de su amigo atrapado dentro: Victor Strand. Sin embargo, Alicia se niega a salvar a Strand. “Me quitó todo”, afirma.

“Entonces no dejes que te quite la vida también. Si lo dejas aquí, morirá. No se trata de Strand. Se trata de ti”, le dice la niña a Alicia, que vuelve a desmayarse. Alicia se despierta y sigue al pájaro hasta Strand, pero está demasiado débil para ayudarlo a escapar. Alicia carga su arma con su última bala y apunta a su propia cabeza. Es entonces cuando descubre que la niña en realidad es ella misma de pequeña, visiones fruto de sus delirios.

Mientras el grupo se prepara para irse a la playa antes de que los caminantes radioactivos se quemen, Alicia consigue salir y regresa con Strand. Temiendo no sobrevivir al viaje, Alicia coge una balsa para ella sola. Strand está dispuesto a correr el riesgo, pero Alicia dice que es demasiado peligroso. Desde la playa, Alicia ordena a Strand que se vaya sin ella.

Las balsas se alejan y Strand y Alicia se despiden. Después Alicia se despierta en una soleada playa, se palpa la cabeza y descubre que la fiebre ha desaparecido. Alicia parece sana y vuelve a ver a la niña enmascarada: la pequeña le muestra su brazo y el mordisco ya no está. En los instantes finales del episodio, Alicia se embarca en una nueva misión por su cuenta.

“Voy a encontrar a las personas que escucharon mi mensaje y dedicar el tiempo que me quede a asegurarme de que tengan un lugar seguro al que ir”, afirmó.

Alicia ha sobrevivido a la fiebre y es posible que regrese a Fear The Walking Dead en el futuro. Pero por ahora, Debnam-Carey confirmó su salida de la serie a través de las redes sociales.

“Tenía 21 años cuando comenzamos este viaje tan loco, pero ahora a los 28, después de siete años y 100 episodios, decidí que era hora de seguir adelante como actriz y como persona”, escribió en Instagram. “Necesitaba buscar nuevos desafíos, nuevas oportunidades y forjar un nuevo capítulo para mí”, agregó.

*Con información de Europa Press.