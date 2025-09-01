Maureen Belky Ramírez Cardona, más conocida como Marbelle, es una cantante colombiana de diferentes géneros musicales, entre ellos, tecnocarrilera, carrilera, guasca, ranchera, balada pop y otros.

La vallecaucana también se ha desempeñado como actriz, modelo, presentadora y jurado en concursos musicales, en los que se ha destacado por su amplio conocimiento y sus consejos.

Recientemente, Marbelle ha sido noticia por las reacciones, pronunciamientos y el último homenaje que le rindió al excandidato Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto, luego de haber luchado por su vida en la Fundación Santa Fe, en Bogotá.

Sin embargo, en esta ocasión, quien captó la atención del público y sus seguidores fue Rafaella, la hija de la cantante tras haber realizado una publicación que preocupó sobre su estado de salud.

¿Qué le pasó a la hija de Marbelle?

La joven también cantante tiene más de 950 mil seguidores en su perfil de Instagram, en el que comparte contenido sobre su vida profesional y publica videos de sus proyectos y canciones de lanzamiento.

Rafaella suele ser muy activa en sus redes sociales y el día de hoy, en horas de la tarde, sorprendió al subir una foto que decía: “He estado desconectada, han sido días un poquito difíciles. A veces es necesario parar. Volveré pronto, con el corazón y las ganas intactas”.

Luego, en la siguiente historia, compartió un video en el que se le ve acostada en una camilla y saliendo de una ambulancia en el que mediante una breve descripción explicó que tuvo dos cirugías de emergencia y le agradeció a Dios porque se actuó a tiempo.

“Y ustedes... Gracias por estar pendientes, por cada mensaje lleno de amor, por cada oración y por hacerme sentir la mujer más afortunada”, añadió, haciendo referencia a los seguidores que le escribieron al interno.

Rafaella, la hija de Marbelle preocupó por su estado de salud. | Foto: Captura de Instagram @rafaellamusik

Por el momento, la joven no ha dado más detalles acerca de los procedimientos que le realizaron y cuando volverá a las tarimas. De igual manera, Marbelle tampoco se ha pronunciado sobre la situación de salud de su hija, pues desde hace un tiempo ha procurado mantener su vida personal privada.