Marbelle reveló video cantando con Miguel Uribe Turbay y dejó sentidas palabras: “Momentos inolvidables en el alma”

La noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay impactó a todo Colombia, llevando a que miles de personas reaccionaran por la dolorosa pérdida que marcaba a una familia. Muchos deseaban que el político saliera adelante de aquel atentado del que fue víctima, esperando un milagro en su caso.

Tras conocerse el anuncio de esta partida, las redes sociales y medios de comunicación se llenaron de mensajes de tristeza y solidaridad por la muerte del precandidato presidencial. Entre las voces que se pronunciaron estuvo la de Marbelle, quien en varias ocasiones había demostrado su cercanía con el político.

El 11 de agosto, la famosa artista utilizó su cuenta oficial de X para compartir una fotografía junto a Miguel Uribe Turbay, en la que ambos aparecían sonriendo y posando para una selfie que reflejaba la complicidad y amistad que mantenían.

Este gesto fue una forma de despedirlo, lamentando profundamente lo ocurrido con su realidad. Pese a que recibió todo tipo de comentarios, la celebridad siguió demostrando el dolor que la invadía.

Sin embargo, lo particular de la situación estuvo en otra publicación que realizó la cantante colombiana en su cuenta oficial de Instagram, donde destapó un sentido video en el que mostraba un instante que vivió con el congresista.

Marbelle compartió un clip en el que se le escucha cantando con Miguel Uribe Turbay el famoso tema Desvanecer, el cual era de Poligamia. Los dos estaban reunidos con amigos y conocidos, disfrutando de un plan de música.

“Y seguiremos cantando”, escribió en el pie de foto, donde agregó “Por siempre, Miguel”.

La publicación alcanzó 48.000 likes en la plataforma digital, logrando sumar miles de comentarios de quienes vieron todo el proceso amistoso que pudieron tener en vida.

De hecho, en X publicó el mismo material, dejando otras palabras: “No muere quien deja momentos inolvidables en el alma”.

Es importante recordar que, meses antes, Marbelle ya había manifestado públicamente su respaldo al político, difundiendo en sus redes mensajes de apoyo y diversas imágenes en las que pedía oraciones por su recuperación, luego del atentado que sufrió.

En aquellas publicaciones, se les veía compartiendo momentos en eventos públicos, unidos por una relación marcada no solo por la amistad personal, sino también por coincidencias en sus posturas políticas. Esa conexión habría hecho que la noticia impactara especialmente a la intérprete y exjurado de La descarga.

En su mensaje, Marbelle expresó palabras cargadas de esperanza, deseando que el entonces candidato presidencial pudiera superar el difícil momento y recuperar su salud por completo.