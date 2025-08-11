Suscribirse

Marbelle publicó sentida foto y reaccionó a muerte de Miguel Uribe Turbay: “Por siempre”

La cantante utilizó las redes sociales para enviar un pequeño mensaje relacionado con la partida del senador.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 6:08 p. m.
Marbelle y Miguel Uribe Turbay se han llevado bien y han protagonizado algunas fotos en redes sociales.
Marbelle le dijo adiós a Miguel Uribe Turbay a través de sus redes sociales. | Foto: Instagram @marbelle.oficial - GUILLERMO TORRES REINA / Montaje SEMANA

La muerte de Miguel Uribe Turbay conmocionó a miles de personas en Colombia, debido a la expectativa que existía sobre su proceso de recuperación. Muchos seguidores esperaban que lograra salvarse de aquel atentado, anhelando un milagro.

María Claudia Tarazona, en las horas de la mañana del 11 de agosto, confirmó el deceso, dedicando un sentido y fuerte mensaje para despedir a su esposo. La abogada fue clara en el dolor que llevaba por dentro, agradeciéndole todo lo que vivieron juntos.

Una vez salió a la luz esta noticia, varias reacciones invadieron los medios y plataformas digitales, expresando su sentir por la partida del precandidato presidencial. Una de las que decidió publicar unas palabras fue Marbelle, quien se había mostrado cercana al senador.

Contexto: Fernando Hakim, reconocido neurocirujano, se pronunció tras muerte de Miguel Uribe Turbay y lo despidió: “Nunca lo olvidaré”

La cantante recurrió a su cuenta oficial de X para realizar la publicación de una fotografía en compañía del político. Allí se les vio sonreír y posar para una fotografía, tipo selfie, disfrutando de la amistad que habrían llevado.

¡Por siempre, Miguel!”, escribió en el mensaje, plasmando lo conmovida que estaba.

Marbelle despidió a Miguel Uribe Turbay
Marbelle despidió a Miguel Uribe Turbay. | Foto: X: @Marbelle30

Esta fotografía fue centro de reacciones de todo estilo en la red social, donde precisamente suele ser criticada por su postura política. Muchos le recordaron su decisión de irse de Colombia, mientras otros la apoyaron en la tristeza que estaría sintiendo por la pérdida del político colombiano.

Cabe destacar que meses atrás quedó la cantante expresó su apoyo y cercanía hacia Miguel Uribe Turbay, compartiendo en sus redes sociales mensajes y fotografías en las que pedía oraciones por su pronta recuperación tras el atentado que sufrió.

En las publicaciones, se les observaba disfrutando de momentos cordiales durante diversos eventos públicos, unidos no solo por la amistad, sino también por su afinidad política. Las imágenes dejaban ver la buena relación que mantenían, motivo por el cual la noticia habría conmocionado profundamente a la exjurado de La descarga.

En aquella ocasión, Marbelle acompañó sus palabras con un mensaje cargado de fe, manifestando su deseo de que el entonces candidato presidencial lograra superar esta difícil prueba y recuperar plenamente su salud.

