Epa Colombia recibió la visita de Johana Bahamón en la cárcel y compartieron contundente mensaje

“Todos cometemos errores, pero no todos logramos transformar nuestra hi s toria. Epa, lo está haciendo“, escribió.

¿Qué dijo Epa Colombia en su primera entrevista con la prensa?

“Han sido días muy difíciles, a mí me dictaron la sentencia el 29 de enero, estuve en el búnker, al otro día me trajeron aquí a El Buen Pastor, en donde he vivido días muy complicados, de mucha tristeza; pero bueno, solamente Dios sabe para qué debo estar aquí”.

“Ya me he superado porque salí adelante, quiero resarcir los daños que yo he hecho; de alguna manera, yo siempre he querido arreglar los errores que yo he cometido, pero me trajeron hasta acá”.