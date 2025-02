Epa Colombia rompió el silencio y habló por primera vez desde la cárcel: “Es una injusticia”

Hace varias semanas, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, reveló por medio de sus redes sociales que luego de 5 años de haber dañado algunos de elementos de la estación de TransMilenio ‘Los Molinos’, la jueza de su caso aprobó la condena de 5 años y 2 meses que está cumpliendo en la cárcel El Buen Pastor, en la ciudad de Bogotá.

Pese a que hasta el momento no había dado entrevistas, hace pocas horas habló con Noticias Caracol y reveló detalles de cómo ha sido su estadía en el centro de reclusión y las enseñanzas que le ha dejado esta experiencia.

Epa Colombia ya están en la cárcel de El Buen Pastor. | Foto: Suministrada

“Han sido días muy difíciles, a mi me dictaron la sentencia el 29 de enero, estuve en el búnker, al otro día me trajeron aquí a El Buen Pastor, en donde he vivido días muy complicados, de mucha tristeza, pero bueno, solamente Dios sabe el para qué debo estar aquí”.

Una de las preguntas que le hizo el equipo periodístico estuvo relacionada con las razones que la llevaron a destruir el sistema con sus propias manos, mientras se grababa para compartir el contenido en sus redes sociales, pues esto fue identificado como incitación a los miles de seguidores que acumulaba en sus perfiles.

“La incitación no es el terrorismo. Sí, dañé el bien ajeno, pero no debería estar el delito de instigación con fines terroristas porque no hay el terrorismo, ¿me entiende? Lo hice porque toda Colombia estaba marchando y no dañé toda la estación de TransMilenio, solo dañé tres cosas: un vidrio, la tarjeta del lector y otro vidrio, las cuales durante todo este tiempo quise arreglar comunicándome con Tu Llave y con TransMilenio. (...) Quiero que ustedes vean el cambio que yo he tenido".

Epa Colombia fue entrevistada por primera vez tras ser condenada. | Foto: Noticias Caracol

Dejó ver que, desde el primer momento, ha intentado solucionar su error y ha cumplido con cada uno de los parámetros estipulados por la ley para darle un correcto manejo al caso.

“Ya me he superado porque salí adelante, quiero resarcir los daños que yo he hech; de alguna manera, yo siempre he querido arreglar los errores que yo he cometido, pero me trajeron hasta acá”.

Epa Colombia explicó la razón de su ataque a la estación de TransMilenio en el año 2019

A través de la conversación con el medio de comunicación, Daneidy Barrera confesó frente a las cámaras cómo se ejecutó el plan para grabar el momento en el que rompía algunos de los elementos de la estación de Los Molinos y cómo sucedieron los hechos.

“Yo estaba con unos amigos y muchos de ellos estaban yendo hasta la estación de TransMilenio y me dijeron que iban a hacer un video en medio de las marchas. Me hicieron subir un video y a los cinco minutos se volvió viral, sin saber lo que pasaba, pero yo aún en medio del conocimiento, porque me faltó conocimiento, no tuve estudio y era muy pobre, sabía que estaba mal, pero yo fui al otro día y me presenté en Paloquemao, yo no esperé que me capturaran o me llamaran, yo fui y me presenté”.

Finalmente, solicitó que su caso fuera revisado con el fin de entender cómo fue abordado e identificar algunas inconsistencias que se pudieron presentar al respecto.