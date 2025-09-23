Tatán Mejía dejó sentido mensaje, luego de la muerte de su suegro: “Yo me encargo de los suyos”

Una de las parejas más estables de la farándula colombiana es la conformada por Tatán Mejía y Maleja Restrepo, presentadora que hoy atraviesa una dolorosa pérdida en su familia: el fallecimiento de su padre, Ramiro Restrepo.

La famosa exparticipante y presentadora de realities dio a conocer la lamentable noticia a través de un video publicado en sus redes sociales.

“El wikipapá, el yayo, el profe, ahora seguro está filosofando desde el cielo. Las despedidas siempre se me hacen muy difíciles, pero esta, de mi papá, ha sido la más dura de todas. Verlo deteriorarse en vida es de las situaciones más difíciles de enfrentar”, escribió inicialmente en la descripción del video.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conocieron en 2007. | Foto: Foto tomada de Instagram @maleja_restrepo

“Hablar con él y decirle que no haberle cumplido su ilusión es desgarrador. El tiempo no da espera, me tomó de la mano y me dijo: ‘Eres una hija única e irrepetible’, y yo le dije: ‘Eres un papá increíble’. Besé su mano, luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Occidente. Te prometo que vamos a ver el mundo con tus ojos de inmensidad”, agregó.

Tatán Mejía lamentó la muerte de su suegro

Al ser una pareja tan estable, Tatán Mejía, esposo de Maleja, lamentó también la partida de su suegro y a través de su perfil oficial de Instagram publicó una historia y un post dedicando unas sentidas palabras al hombre que hoy deja un gran vacío en su familia.

“Buen viaje, suegro. Cuídeme desde donde esté, que yo aquí me encargo de los suyos, como siempre me lo pidió”, escribió el corredor de Motocross en primera instancia.

Además de esto, Mejía dedicó un amoroso mensaje de despedida en el que se encargó de resaltar la importancia de la vida y de aprovechar cada momento como si fuera el último.

“Hoy celebro la vida, la alegría y los momentos. Celebro la alegría de estar con la gente que amo, celebro cada segundo de vida. ‘Ya me pasé el juego en modo dificil’, ahora solo queda vivir alfa y omega. Buen viaje, suegro”, dejó en el post.

En la publicación de Maleja, varios de sus amigos más cercanos, conocidos y seguidores, se unieron para dejarle su sentido pésame y palabras de aliento en medio de este doloroso momento.