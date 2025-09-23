Suscribirse

Gente

Tatán Mejía dejó sentido mensaje, luego de la muerte de su suegro: “Yo me encargo de los suyos”

El esposo de Maleja le pidió a su suegro que lo cuidara desde el cielo.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

23 de septiembre de 2025, 6:04 p. m.
Tatán Mejía se despidió de su suegro, papá de Maleja Restrepo quien murió recientemente.
Tatán Mejía se despidió de su suegro, papá de Maleja Restrepo, quien murió recientemente. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @tatanmejia

Una de las parejas más estables de la farándula colombiana es la conformada por Tatán Mejía y Maleja Restrepo, presentadora que hoy atraviesa una dolorosa pérdida en su familia: el fallecimiento de su padre, Ramiro Restrepo.

La famosa exparticipante y presentadora de realities dio a conocer la lamentable noticia a través de un video publicado en sus redes sociales.

“El wikipapá, el yayo, el profe, ahora seguro está filosofando desde el cielo. Las despedidas siempre se me hacen muy difíciles, pero esta, de mi papá, ha sido la más dura de todas. Verlo deteriorarse en vida es de las situaciones más difíciles de enfrentar”, escribió inicialmente en la descripción del video.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conocieron en 2007.
Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conocieron en 2007. | Foto: Foto tomada de Instagram @maleja_restrepo
Contexto: Hermana de Tatán Mejía confesó cómo es su relación con Maleja Restrepo y por qué ellos no se quedan en su casa

“Hablar con él y decirle que no haberle cumplido su ilusión es desgarrador. El tiempo no da espera, me tomó de la mano y me dijo: ‘Eres una hija única e irrepetible’, y yo le dije: ‘Eres un papá increíble’. Besé su mano, luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Occidente. Te prometo que vamos a ver el mundo con tus ojos de inmensidad”, agregó.

Tatán Mejía lamentó la muerte de su suegro

Al ser una pareja tan estable, Tatán Mejía, esposo de Maleja, lamentó también la partida de su suegro y a través de su perfil oficial de Instagram publicó una historia y un post dedicando unas sentidas palabras al hombre que hoy deja un gran vacío en su familia.

“Buen viaje, suegro. Cuídeme desde donde esté, que yo aquí me encargo de los suyos, como siempre me lo pidió”, escribió el corredor de Motocross en primera instancia.

Además de esto, Mejía dedicó un amoroso mensaje de despedida en el que se encargó de resaltar la importancia de la vida y de aprovechar cada momento como si fuera el último.

“Hoy celebro la vida, la alegría y los momentos. Celebro la alegría de estar con la gente que amo, celebro cada segundo de vida. ‘Ya me pasé el juego en modo dificil’, ahora solo queda vivir alfa y omega. Buen viaje, suegro”, dejó en el post.

En la publicación de Maleja, varios de sus amigos más cercanos, conocidos y seguidores, se unieron para dejarle su sentido pésame y palabras de aliento en medio de este doloroso momento.

“Mucha fuerza, Maleja, gracias a Dios pudiste disfrutarlo y amarlo”; “Te abrazo, paz eterna para su alma”; “Mi corazón llora por ustedes, mis oraciones los acompañan”; “Muy bello él siempre con su retórica, siempre vibrando en amor”; “Sentido pésame, qué gran hombre con bellos mensajes”; “Fuerza en tu corazón”, son algunos de los comentarios en el post de la presentadora.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Yo no los extradito”: Gustavo Petro tras nombrar a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz

2. Compruebe si la suerte está de su lado: estos son los resultados de El Paisita de hoy 23 de septiembre

3. Destapan inesperada versión sobre Piqué y Shakira; exponen jugada que hizo para engañarla con Clara Chía: “No existió nunca”

4. La condición que puso Macron para que Trump se pueda ganar el premio Nobel de Paz

5. Jimmy Kimmel regresa, pero no todos podrán disfrutar de su programa: estos son los lugares en donde no se emitirá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Maleja RestrepoTatán Mejía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.