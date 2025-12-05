Pékerman recordó amargo momento de James Rodríguez en Rusia 2018: le dio consejo clave para el Mundial 2026

Este viernes, 5 de diciembre de 2025, llegó la reacción de José Néstor Pékerman al grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026. La Tricolor integra el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y quien gane el repechaje intercontinental 1 (Nueva Caledonia, República Democrática del Congo y Jamaica).

Pékerman habló de varias cosas, pero un tema que se lleva los ojos de la prensa y los aficionados es el de James Rodríguez. Recordó un amargo momento del capitán de la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018, cuando el argentino era el entrenador, y le dio un consejo, o lo que espera, de cara a la cita orbital de 2026.

James Rodríguez, en la tribuna, viendo los octavo de final del Mundial 2018 entre Colombia e Inglaterra. | Foto: Getty Images

“Tenemos una deuda pendiente” - José Pékerman sobre James Rodríguez para el Mundial 2026

Cuando se desarrolló el Mundial de Rusia 2018, James Rodríguez fue gran noticia. El colombiano no pudo estar constante en la competencia debido a molestias físicas, quedando incluso fuera del partido clave ante Inglaterra, en octavos de final, donde La Tricolor quedó eliminada.

Siete años y medio después, José Pékerman habló al respecto, con ESPN, y dijo: “Él (James) va a hacer todo lo posible para llegar bien. Se va a acordar que tenemos una pequeña deuda (risas). Él sabe que lo digo con cariño, con respeto, y que siempre se lo he dicho: las cosas buenas y las cosas malas”.

“El momento de Rusia (2018) no fue el mejor, y él lo sabe. Entonces yo puedo decir por qué se lo he dicho a él y él lo sabe. A nosotros nos afectó como equipo, ¿no? En el caso de él porque, bueno, de haber tenido un jugador exactamente igual que él, no lo teníamos en ese momento. Hubiera sido fundamental para poder resolverlo”, añadió.

Y sentenció: “Con esa experiencia, me parece que va a llegar de una manera que hoy nos va a despejar las dudas. Yo espero que sea así”.