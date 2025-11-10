Nicolás Petro se apropió de 111 millones de pesos por su “actuar criminal” en el desvío de contratos

La Fiscalía General advirtió este lunes 10 de noviembre, que Nicolás Petro Burgos se aprovechó en noviembre de 2021 de su cargo como Diputado por la Asamblea del Atlántico para ejercer presiones para direccionar millonarios contratos entre la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico.

Durante la nueva imputación de cargos que se adelanta este lunes en contra Petro Burgos, el ente investigador reveló la forma cómo el entonces diputado gestionó el direccionamiento de estos contratos. Por su labor, se apropió de una suma de 111 millones de pesos.

“Siendo una continuidad del beneficio entre el año 2021 y 2022, cuya materialización de los rendimientos de su actuar criminal corresponden a la suma de 111 millones de pesos entre esos dos contratos entre la Gobernación del departamento del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso)”, contó la fiscal.

“Es decir, que la apropiación por parte suya, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, es de una suma aproximada de 111 millones de pesos por esos dos contratos”, por este hecho se le imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación

Como lo reza el Código Penal, por este cargo se enfrenta a una condena entre los 64 a 216 meses de cárcel, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses.

En la imputación de cargos se advirtió que como diputado no tenía ningún interés en la celebración de estos contratos y, pese a esto, estuvo pendiente desde el primer minuto en su entrega y ejecución.

“Porque usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, no tenía administración funcional directa sobre esos recursos públicos contrato, es por esto que su responsabilidad se estructura a título de interviniente en el peculado por apropiación cometido por quienes sí administraban o custodiaban los dineros públicos, que son los ordenadores y los gestores de recursos del contrato y los ejecutores que manejaron los anticipos”, aclaró la fiscal.

Sobre el dinero apropiado, que se estableció mediante diferentes pruebas documentales y técnicas, dijo la fiscal: “Correspondientes a los anticipos y al contrato en sí, los cuales se hicieron en efectivo, entregados en forma y lugar privados como la residencia de María Angélica Name Delgado. Por otra parte, se habrían canalizado mediante la entrega de cheques y dinero en efectivo de manera fraccionada”, precisó la fiscal.