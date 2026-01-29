La vida sentimental de Iker Casillas volvió a generar titulares, precisamente después de que se hablara del posible romance que tuvo con una joven colombiana de 26 años, identificada como Juliana Pantoja, con quien habría compartido meses atrás unas vacaciones en Cartagena de Indias.

A pesar de su empeño en mantener su vida más privada y personal alejada del foco mediático que siempre le ha acompañado por sus logros deportivos como guardameta, el español ha vuelto a dejar claro que sus relaciones personales no es algo que deba interesar a nadie.

Junto a unos amigos, el deportista salía del Museo Reina Sofía en el que pudo disfrutar del estreno del documental de su íntimo amigo Alejandro Sanz. “Muy bien, fenomenal. Está todo fantástico”, respondía Iker cuando le preguntaban al respecto.

Caminando a toda prisa, Iker intentaba evitar las preguntas sobre las nuevas imágenes que han aparecido junto a Juliana Pantoja, ante las que fue muy claro: “Basta ya de tanto el circo, de verdad, por favor. Tengo 44 años, cumplo 45. Dejadme ya”. Con estas palabras, Iker insistía en que no tiene intención de aclarar ninguna polémica que tenga que ver con sus relaciones sentimentales.

Mostrando su lado más amable con la prensa, Iker y sus acompañantes llegaban a un parking en el que entraban rápidamente para recoger sus vehículos y seguir disfrutando de la noche juntos.

En cuanto a los problemas familiares de David y Victoria Beckham con su hijo, Iker optó por el silencio, continuando por el camino de la discreción que siempre le ha caracterizado.

Como ha ocurrido en anteriores ocasiones, el deportista tampoco contestaba a las preguntas relacionadas con el estado de salud de su expareja y madre de sus hijos, Sara Carbonero, a la que le desea lo mejor siempre.

*Con información de Europa Press