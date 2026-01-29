Gente

Iker Casillas puso freno a incómodo tema relacionado con una colombiana: estalló para defenderse

El español volvió a ser foco de la prensa española por lo relacionado con un supuesto romance.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
29 de enero de 2026, 12:59 p. m.
Iker Casillas respondió tajante a la prensa.
Iker Casillas respondió tajante a la prensa. Foto: Europa Press

La vida sentimental de Iker Casillas volvió a generar titulares, precisamente después de que se hablara del posible romance que tuvo con una joven colombiana de 26 años, identificada como Juliana Pantoja, con quien habría compartido meses atrás unas vacaciones en Cartagena de Indias.

A pesar de su empeño en mantener su vida más privada y personal alejada del foco mediático que siempre le ha acompañado por sus logros deportivos como guardameta, el español ha vuelto a dejar claro que sus relaciones personales no es algo que deba interesar a nadie.

Junto a unos amigos, el deportista salía del Museo Reina Sofía en el que pudo disfrutar del estreno del documental de su íntimo amigo Alejandro Sanz. “Muy bien, fenomenal. Está todo fantástico”, respondía Iker cuando le preguntaban al respecto.

Iker Casillas, víctima de robo en su casa: se destapa giro en el caso y se revela a los responsables

Caminando a toda prisa, Iker intentaba evitar las preguntas sobre las nuevas imágenes que han aparecido junto a Juliana Pantoja, ante las que fue muy claro: “Basta ya de tanto el circo, de verdad, por favor. Tengo 44 años, cumplo 45. Dejadme ya”. Con estas palabras, Iker insistía en que no tiene intención de aclarar ninguna polémica que tenga que ver con sus relaciones sentimentales.

Gente

Margarita Rosa de Francisco reveló qué sería lo primero que haría como candidata a la presidencia: “Falo de la guerra”

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 29 de enero

Gente

Horóscopo chino en febrero: los cambios que traerá su energía y elemento durante el mes

Gente

Silvestre Dangond y Luis Díaz se unieron con inesperada publicación; causaron asombro en internet

Gente

Se revelan los posibles números ganadores de la lotería para el 29 de enero, según Walter Mercado

Gente

Shakira conquista Asia: la barranquillera confirma que su gira mundial llegará a Japón tras éxito histórico de ‘Zoo’

Gente

Participantes de ‘La casa de los famosos’ le hicieron la encerrona a Alexa: “Dímelo en la cara”

Gente

Iker Casillas, víctima de robo en su casa: se destapa giro en el caso y se revela a los responsables

Gente

Iker Casillas tuvo particular reacción cuando le preguntaron por su vida amorosa: “Qué tonterías”

Gente

Iker Casillas fue claro y le respondió a colombiana que dice que él está “obsesionado” con ella: “Solo existo yo”

Mostrando su lado más amable con la prensa, Iker y sus acompañantes llegaban a un parking en el que entraban rápidamente para recoger sus vehículos y seguir disfrutando de la noche juntos.

En cuanto a los problemas familiares de David y Victoria Beckham con su hijo, Iker optó por el silencio, continuando por el camino de la discreción que siempre le ha caracterizado.

Como ha ocurrido en anteriores ocasiones, el deportista tampoco contestaba a las preguntas relacionadas con el estado de salud de su expareja y madre de sus hijos, Sara Carbonero, a la que le desea lo mejor siempre.

*Con información de Europa Press

Más de Gente

Iker Casillas respondió tajante a la prensa

Iker Casillas puso freno a incómodo tema relacionado con una colombiana: estalló para defenderse

Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco reveló qué sería lo primero que haría como candidata a la presidencia: “Falo de la guerra”

Niño Prodigio comentó acerca de lo que vendrá para los signos.

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 29 de enero

Horóscopo Chino

Horóscopo chino en febrero: los cambios que traerá su energía y elemento durante el mes

Esta es la publicación del cantante y el futbolista que causó sensación en TikTok.

Silvestre Dangond y Luis Díaz se unieron con inesperada publicación; causaron asombro en internet

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.

Se revelan los posibles números ganadores de la lotería para el 29 de enero, según Walter Mercado

Shakira anuncia fechas en Japón y rompe récords de taquilla con su tour 'Las mujeres ya no lloran'

Shakira conquista Asia: la barranquillera confirma que su gira mundial llegará a Japón tras éxito histórico de ‘Zoo’

La polémica se generó hace pocas horas en el set del reality del Canal RCN.

Participantes de ‘La casa de los famosos’ le hicieron la encerrona a Alexa: “Dímelo en la cara”

El plan VIP que incluye mesero, parqueadero y acceso exclusivo.

¿Adiós a las filas? Vive Claro lanza membresía VIP para conciertos en Bogotá: beneficios y cómo adquirirla

La agrupación Aterciopelados estará presente en Oiga Mire Lea, como componente de música y letras.

Aterciopelados hace historia: el emotivo regreso de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago a los Grammy 2026

Noticias Destacadas