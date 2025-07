Salen a la luz fotos de Iker Casillas con una mujer en su visita a Colombia; el español reaccionó tras ola mediática

View this post on Instagram

Algo que no ha tardado en desmentir indignado en conversación con diferentes colaboradoras televisivas como Lorena Vázquez, Beatriz Cortázar, o Leticia Requejo. Como ha dejado claro, lleva cuatro años soltero y cuando viaja lo hace con personas, no con animales, y está “hasta los mismísimos” de que la prensa le saque nuevos amores.

Como ha transmitido, no quiere ser parte de la “farándula”, está muy harto y ha pedido que se le deje en paz, reivindicando su derecho a disfrutar de su soltería: “Hago lo que me da la gana. A ver si entendemos las cosas. Me habéis sacado 25 mujeres desde que me separé y no habéis dado ninguna”.