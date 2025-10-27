Iker Casillas, víctima de robo en su casa: se destapa giro en el caso y se revela a los responsables

El pasado viernes salía a la luz que Iker Casillas había sufrido un robo por parte de una persona de su máxima confianza, su empleada del hogar —y también la de Sara Carbonero desde 2019— que, de acuerdo con su marido, vigilante de seguridad de la exclusiva urbanización en la que vive el exfutbolista del Real Madrid, habrían urdido un plan para sustraerle su colección de relojes de alta gama sin que él sospechara nada.

Según ha trascendido en los últimos días, la pareja habría cambiado los relojes —uno de ellos un Rolex valorado en 50.000 euros— por imitaciones para que el exjugador no se diera cuenta de que le estaban robando en su propia cara, aunque finalmente y tras una temporada en la que llegaron a llevarse cinco relojes, habrían sido descubiertos.

Casillas, experto en relojes, se habría dado cuenta de lo que estaba ocurriendo al detectar que uno no era el original y habría puesto el tema en manos de la Policía, que en apenas cinco días y tras tender una trampa a la asistenta con un ‘señuelo’, la habrían pillado ‘con las manos en la masa’ y los habrían detenido tanto a ella como a su pareja.

Actualmente en libertad, pero con cargos, acusados de un robo de 200.000 euros —las autoridades solo habrían recuperado uno de los relojes, y partes de otro, que estarían desmontando para vender por piezas—, tanto Iker, como la empleada del hogar y el vigilante de seguridad, protagonistas de esta trama digna de una película, han roto su silencio.

Ahora, el supuesto ladrón hablaba el pasado viernes con El tiempo justo para exculpar a su pareja y afirmar que, aunque ella le ofreció la información de los relojes del exfutbolista, él es el autor del golpe y cambió los relojes auténticos por las falsificaciones sin que Liliana —que así se llama la mujer— supiera nada.

“Un reloj está valorado en unos 28.000 euros y yo lo vendí por 18.000. He ganado unos 26.0000 euros. Esto lo he hecho por deudas. Se me ha juntado todo y vi una salida, pero ahora las consecuencias van a ser más graves”, confesó, reconociendo que con el dinero obtenido tendrían planeado disfrutar tres semanas de vacaciones en un exclusivo destino.

El español fue blanco de comentarios en medios internacionales. | Foto: Europa Press via Getty Images

La empleada del hogar, por su parte, ha pronunciado sus primeras palabras tras su detención este lunes ante los micrófonos de El programa de Ana Rosa.

En su casa, y a través del telefonillo, ha revelado que se encuentra “regular”, pero ha declinado hacer declaraciones por orden de su abogado, “que me ha dicho que no hable con nadie”.

Por último, y desde fuera de España, Casillas ha hablado con Miquel Valls de Espejo público para apuntar que “la Policía ha hecho un trabajo excepcional durante semanas”.