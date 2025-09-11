Suscribirse

Iker Casillas tuvo particular reacción cuando le preguntaron por su vida amorosa: “Qué tonterías”

El famoso de la industria del deporte habló tras una interrogante incómoda.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

11 de septiembre de 2025, 9:11 p. m.
Iker Casillas revoluciona al mundo con un trino en el que confiesa ser homosexual. Después aclaró que su cuenta fue robada.
Iker Casillas se destapó sobre su mundo emocional. | Foto: Getty

La vida sentimental de Iker Casillas vuelve a generar titulares, precisamente después de que se hablara del posible romance que tuvo con una joven colombiana de 26 años, identificada como Juliana Pantoja, con quien habría compartido recientemente unas vacaciones en Cartagena de Indias.

Tras su separación de Sara Carbonero en 2021, cada aparición pública del exguardameta despierta curiosidad sobre su estado personal, un tema que sigue generando titulares.

El exfutbolista ha asistido esta semana al torneo benéfico de golf organizado por la Fundación Clínica Menorca, donde, como en otras ocasiones, la expectación no se centró únicamente en su papel deportivo o solidario, sino también en si está o no acompañado sentimentalmente. Ante la inevitable pregunta, Casillas ha sorprendido con una respuesta directa y algo incómoda: “¿Qué más da que esté soltero yo, por favor? Qué tonterías son estas”.

Visiblemente enfadado, incluso ha llegado a pedir a los reporteros que dejaran de grabar: “¡Que no me grabes! Qué soltero o soltero”. Sus palabras reflejan la tensión entre el interés que despierta su vida privada y el deseo del exguardameta de mantenerla al margen de los focos.

Iker Casillas, su reacción al preguntarle si está soltero
Iker Casillas, su reacción al preguntarle si está soltero | Foto: Europa Press

Estas imágenes le dieron la vuelta al mundo, despertando incertidumbre en quienes no comprendían el seguimiento de la prensa y la constante pregunta sobre la vida personal del exfutbolista.

Es clave decir que, en los últimos meses, se ha relacionado a Iker con Juliana Pantoja, una psicóloga colombiana de 26 años que aseguró que mantuvieron un vínculo de tres años, aunque el exfutbolista lo niega, y también ha surgido el nombre de Isabella Ricardo Benito, una community manager que afirma ser su pareja y hasta ha hablado de boda, aunque el exjugador del Real Madrid no ha confirmado esta relación.

Sus cruces con la colombiana fueron intensos, al punto de que ella dio entrevistas a los medios para exponer lo ocurrido con el famoso.

*Con información de Europa Press.

