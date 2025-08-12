La vida sentimental de Iker Casillas vuelve a generar titulares, esta vez por el posible romance que tuvo con una joven colombiana de 26 años, identificada como Juliana Pantoja, con quien habría compartido recientemente unas vacaciones en Cartagena de Indias.

Fue la propia latina quien dejó entrever la relación, publicando en sus redes sociales varias fotografías en las que aparece junto al ex guardameta del Real Madrid disfrutando del mar Caribe. En una de las imágenes más comentadas, el español la sostiene en brazos, sujetándola por la parte trasera, en una pose que refleja una evidente cercanía y complicidad.

Aunque Iker Casillas negó que existiera un vínculo entre ambos, la prensa internacional siguió indagando y buscando la verdad, esperando que se destapara qué había pasado entre ambos.

Ante la actitud que tuvo el español, la colombiana decidió hablar en un medio y exponer lo que estaba sucediendo, lanzando afirmaciones relacionadas con su vínculo. La joven apuntó en TardeAR que estaban sucediendo cosas incómodas, precisamente porque él seguía buscándola.

Juliana Pantoja señaló que había tenido que tomar medidas, ya que Iker Casillas continuaba insistiendo en llevar el contacto. Allí aclaró que le molestaba que los hombres negaran a sus parejas, convirtiéndose en algo reiterativo.

“Yo, como muchas chicas, estamos muy cansadas de que se nos niegue cuando existen pruebas que corroboran la existencia del vínculo. Hasta el día de hoy, 11 de agosto, está obsesionado conmigo. Lo bloqueé en WhatsApp e Instagram y el sábado me escribió por TikTok para preguntarme por qué lo había bloqueado. Hay capturas”, dijo.

Ante esta ola de noticias que surgieron en los medios, el español utilizó su cuenta de X para responder, plasmando su posición.

“Me voy a Colombia. Grupo de gente, playa, aguadillas... Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. 3 semanas en medios de comunicación. ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que deje mi profesión. España is different”, escribió.

Me voy a 🇨🇴. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. 3 semanas en medios de comunicación. No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que deje mi profesión.

🇪🇸 is different — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 12, 2025

Después de los testimonios de la Pantoja colombiana y de Elisa, dos chicas que aseguran haber tenido un romance con Iker Casillas que se habría solapado en el tiempo, el nombre de Claudia Bavel ha vuelto a resonar en los medios de comunicación.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la creadora de contenido para adultos y ha confesado que se cree perfectamente que Iker llame ‘locas’ a estas chicas o las deje como tal porque ella lo ha sufrido en sus propias carnes: “Iker, tengo audios insultándome, que me parece muy romántico que aún sigas pensando en mí, aunque sea para insultarme”.

En cuanto a qué le parece que el exfutbolista niegue públicamente a todas sus parejas, Claudia ha comentado que “el modus operandi siempre será el mismo”, negarlas públicamente aunque haya pruebas que demuestren sus historias.

Además, ha querido responder a Elisa y ha dejado claro que “contó que yo me puse en contacto con ella, pero fue ella” y ha asegurado que se quiere mantener al margen de estas polémicas: “Tampoco quiero entrar a hablar de gente que no conozco ni me importa”.