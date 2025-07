Colombiana desmintió a Iker Casillas y el exfutbolista reaccionó ante cámaras; no ocultó disgusto

No sería la única mujer que ocuparía el corazón de Casillas, ya que diferentes periodistas como Lorena Vázquez -colaboradora de Espejo Público y Ahora Sonsoles -, y Leticia Requejo -tertuliana de TardeAR - han revelado que el ex de Sara Carbonero llevaría un tiempo viéndose con una joven española cuyo nombre empieza por E y a la que habría conocido por redes sociales.

Muy enfadado, el exfutbolista ha dejado claro que lleva “4 años soltero” y que puede hacer lo que “le de la gana” con su vida, sentenciando que no quiere formar parte de la “farándula” y que de las “25 mujeres que la prensa le ha sacado” desde que se separó de la madre de sus hijos en 2021, “no habéis dado ni una”.

Sin embargo, no contaba con que Juliana - a la que ya se conoce como la Pantoja colombiana - iba a hablar con el programa ‘TardeAR’ para confirmar su idilio.

“Era un amor puro, muy lindo, él me cuidaba bastante, no solo teníamos relaciones sexuales” ha confesado, reconociendo que era consciente de que él se veía con más mujeres y no se trataba de una relación exclusiva.