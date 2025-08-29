Lionel Scaloni rompe el silencio sobre lo sucedido con Luis Díaz: contó detalle que nadie sabía

Luis Díaz fue un problema para Lionel Scaloni en el último partido entre Argentina y Colombia, disputado el pasado 10 de junio en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Durante el segundo tiempo, el técnico albiceleste se le acercó a Luis Díaz y le dijo unas palabras que, minutos más tarde, salieron a la luz por boca del atacante guajiro.

A Scaloni le preguntaron en rueda de prensa qué le había dicho, sin embargo, prefirió dejar en secreto la conversación que sostuvieron.

Díaz fue la figura de Colombia y marcó un golazo tras dejar en el camino a toda la defensa de Argentina.

Luis Díaz celebrando su gol en el Monumental | Foto: AFP

Cambio de planes

Pero el duelo había empezado a jugarse desde mucho antes. Scaloni confesó que la alineación de la Selección Colombia lo tomó por sorpresa y que tuvo que cambiar sus planes por la posición de Luis Díaz como ‘falso 9′.

Ese día, la Tricolor salió sin un delantero centro de referencia. Néstor Lorenzo alineó a Jaminton Campaz y James Rodríguez como compañeros de Lucho en ataque, algo que no había intentado en toda la eliminatoria.

“El fútbol es un juego de ajedrez. Vos planteás una cosa, después el rival te plantea otra y todo lo que preparaste no valió. Con nosotros Colombia jugó sin 9, puso a Luis Díaz, y todo lo que habías preparado te obliga a cambiarlo”, reconoció en un video publicado por la AFA.

La alineación salió una hora antes del pitazo inicial, por lo que Scaloni tuvo poco tiempo de corregir. De ahí que Luis Díaz tuviera tanto espacio para contragolpear.

El gol de Colombia se dio a los 24 minutos, cuando Kevin Castaño lanzó una pelota al vacío y Díaz galopó a toda velocidad por la banda hasta encontrarse de frente con el Dibu Martínez.

Lucho definió a un costado de la portería y silenció al Estadio Monumental. El combinado nacional por poco se trae esa victoria de Argentina, sin embargo, un tanto tardío de Thiago Almada decretó la igualdad por marcador de 1-1.

¿Qué le dijo Scaloni a Luis Díaz?

Esa fue una jugada ‘maestra’ por parte de Lorenzo y la demostración de que Luis Díaz puede ser el eje de la Selección Colombia para lo que resta de camino hacia el Mundial 2026.

Scaloni le reconoció esa espectacular presentación a Lucho con una conversación sobre el campo de juego, muy cerca al banquillo argentino.

Todo se dio justo después del tanto de Almada en el que Jhon Janer Lucumí había pedido asistencia médica. “El profe Scaloni me vio muy enojado por la jugada que tuvo el compañero en el piso y el árbitro no pitó. Él me dijo que el jugador de nosotros no podía tirarse en esos momentos del partido”, ventiló Lucho.